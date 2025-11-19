Turquía denuncia el robo de un reloj de 200.000€ y dos anillos valorados en 60.000€ cada uno en el vestuario de La Cartuja

La selección de Turquía no guardará un grato recuerdo de su visita a España para disputar el último partido de la clasificación para el Mundial 2026. El conjunto otomano no logró la heroicidad de ganar por diferencia de siete goles -de hecho el partido terminó en empate- y se jugará el billete a Estados Unidos, México y Canadá en la repesca.

Sin embargo, más allá del resultado, el sabor amargo del partido se lo llevó una vez que terminó. Y es que la expedición otomana denunció el robo de un reloj valorado en unos 200.000 euros y de dos anillos valorados en más de 60.000 euros cada uno, objetos que estaban en el vestuario visitante del estadio de La Cartuja.

Según ha informado MARCA, los objetos robados ya han sido encontrados y la Policía ha conseguido detener a una persona implicada en el robo. La investigación continúa para conocer cómo se actuó, y si la persona que se hizo con el reloj y los anillos era un trabajador del estadio, o si se coló en él.

De acuerdo con el diario deportivo, empleados reconocieron que "recibieron un aviso de que la selección turca había olvidado algo en el vestuario, un procedimiento relativamente habitual, aunque en esta ocasión el supuesto olvido derivó en una denuncia formal por presunto robo".

La investigación sigue su curso con el objetivo de determinar con exactitud cómo se produjo la sustracción y quiénes están detrás del presunto robo.

El billete al Mundial

En clave deportiva, España es ya oficialmente mundialista y, a tenor de los resultados que viene registrando en los últimos partidos (hasta 31 se podrían decir), también una de las grandes favoritas.

La vigente campeona de Europa sueña con la segunda estrella y confirmar así que está a la altura de aquella selección que ya hizo historia entre 2008 y 2012 con dos Eurocopas y un Mundial.

Dani Olmo celebra el primer gol del partido ante Turquía. Reuters

El empate frente a Turquía, en una noche cargada de tensión por las ocasiones de ambos equipos, no empaña el recorrido impecable de un grupo que llegará a Estados Unidos, México y Canadá con el convencimiento de poder escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol español.

Ninguna selección ha mostrado el nivel de juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente en el último año y medio, ni presume de una profundidad de banquillo comparable. La abundancia de talento es tal que España podría presentarse en el Mundial con dos equipos distintos y ambos tendrían argumentos para llegar lejos, muy lejos.