Mastantuono (18), sobre el cantante español del que es fan y que ha ido a ver en concierto en Madrid: "Conecto mucho"

El joven futbolista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, sorprendió durante su primera entrevista en España con sus confesiones sobre su profunda pasión por la música y el rock, revelando detalles sobre sus gustos artísticos y su vida más allá del terreno de juego.

En su paso por El Larguero de Cadena SER, Mastantuono no dudó en expresar su admiración por figuras musicales españolas, particularmente por el cantautor madrileño Joaquín Sabina, a quien ya ha tenido la oportunidad de ver actuar en directo en la capital española.

Cuando Manu Carreño le preguntó por sus artistas favoritos, Mastantuono reveló que Sabina ocupa un lugar especial en su corazón musical. "Joaquín Sabina me gusta mucho, lo he escuchado, lo he visto en Argentina, lo he visto acá y me parece increíble", confesó el mediapunta.

La admiración del futbolista por el compositor no quedó en meras palabras: hace poco, Mastantuono acudió a un concierto de Sabina en el Movistar Arena de Madrid, una experiencia que lo marcó profundamente. "Ayer estuve en Madrid en el Movistar Arena. Increíble. Emocionante", recordó el jugador, quien no pudo contener su entusiasmo al describir la vivencia.

Para Mastantuono, la obra del cantante español trasciende lo meramente musical. "Es una pasada verlo en directo... increíble, la verdad. Muy emocionante y bueno, creo que como él escribe no hay muchos y conecto mucho con su música. La verdad que es muy lindo poder escucharlo en vivo", expresó el futbolista.

Estas palabras del joven argentino ponen de manifiesto cómo la música representa para él mucho más que un simple entretenimiento: es una forma de conexión personal y emocional.

También admira a Leiva

La pasión de Mastantuono por la música es transversal. Durante la entrevista, el futbolista mencionó también su admiración por Leiva, otro de los referentes musicales españoles.

Cuando Carreño bromeó señalando que ambos artistas son del Atlético de Madrid, el jugador madridista respondió con humor: "¿Qué son del Atlético? Yo hablo de la música. Cada uno tiene su defecto", aclaró entre risas, antes de añadir: "Su música es increíble. Una pasada los dos. Han tocado muchas muchas veces juntos y la verdad que muy linda su música".

Franco Mastantuono, durante un partido del Real Madrid

Mastantuono también confesó que si no hubiera sido futbolista se habría dedicado profesionalmente a la música. "Si no hubiera sido futbolista, te digo que me hubiese dedicado a algo de la música. La verdad que me encanta, me encanta y lo puedo disfrutar mucho", reveló el joven, quien reconoció que sigue trabajando con la guitarra en su tiempo libre y que la música representa una verdadera pasión para él.

Lamine Yamal, Vinicius...

Al margen de estas confesiones sobre su vida personal, Mastantuono también abordó aspectos cruciales de su presente deportivo. El futbolista fue confrontado con la incómoda comparación con Lamine Yamal, mostrando una admirable humildad al reconocer que actualmente el extremo del Barcelona "es mejor".

También se tocaron temas como su recuperación de la pubalgia, la presión de jugar en el Real Madrid y detalles sobre la convivencia en el vestuario, incluyendo el episodio con Vinicius y Alonso: "Le pidió perdón a Xabi, nos pidió perdón a todos en el vestuario".

La entrevista dejó clara la madurez de un futbolista que, a pesar de su juventud y del peso de su fichaje, sabe mantener perspectiva y alimentar otras pasiones más allá del fútbol, aspectos que sin duda contribuyen a su desarrollo como persona en una etapa tan crucial de su carrera.