Un fontanero, sobre su fracaso hace 22 años en el Manchester United: "La mayoría no tiene un plan por si le va mal en el fútbol"

Lee Roche, el jugador del Manchester United que no triunfó en el fútbol y se hizo fontanero

Lee Roche conoció las mieles del fútbol de élite cuando apenas era un adolescente. Formado en las categorías inferiores del Manchester United, llegó a debutar en la Champions League bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, compartiendo vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Sin embargo, su sueño se desmoronó rápidamente y hoy, más de dos décadas después, trabaja como fontanero especializado en aislamientos térmicos.

Nacido en Bolton en 1980, Roche fue captado por el Manchester United tras destacar en su equipo de distrito. Entrenado por leyendas como Nobby Stiles y Brian Kidd, firmó su primer contrato profesional a los 16 años.

Su debut con el primer equipo llegó en 2001 en un duelo de Copa de la Liga contra el Arsenal, y posteriormente tuvo minutos en la Premier League. El punto culminante de su efímera carrera llegó el 18 de marzo de 2003, cuando fue titular en un partido de Champions contra el Deportivo de La Coruña en Riazor.

Aquel encuentro, con el United ya clasificado para la siguiente ronda, terminó con derrota por 2-0. Roche se enfrentó al extremo español Albert Luque, pero fue sustituido en el descanso. "Recuerdo la sensación de posar en fila con la música de la Champions, estaba como en una burbuja", confesó años después en declaraciones a Planet Football.

Sobre el cambio al descanso, dijo: "No me iba a enfrentar yo contra Sir Alex Ferguson. Nunca me dijo por qué me había sustituido y Giggs me animó para que mantuviera la cabeza alta".

Esa noche en territorio gallego sería su última aparición con la camiseta de los Red Devils. A finales de temporada fue liberado y comenzó un descenso por las categorías inferiores inglesas: Burnley, Wrexham y finalmente Droylsden, en categorías no profesionales.

Lee Roche, saliendo del banquillo en un partido del Manchester United

Las lesiones y la falta de motivación le fueron pasando factura hasta que en 2007, con apenas 27 años, decidió colgar las botas definitivamente.

En entrevistas posteriores, Roche ha reflexionado sobre su carácter introvertido como un factor determinante en su fracaso. "No me arrepiento de nada. Lo único que señalaría es que en el United me conocían por ser muy callado, así que quizás debería haber sido más asertivo", admitió a Planet Football.

Reconoció que se marchaba directamente a casa tras los entrenamientos en lugar de socializar con sus compañeros, algo que ahora lamenta: "Debería haber sido más como ellos y salir y socializar. Creo que me hubiera ido mejor".

Tras su retirada, la Asociación de Futbolistas Profesionales le brindó apoyo económico para formarse como fontanero.

Estableció su propio negocio en el sector de la construcción, donde ocasionalmente sus compañeros de obra le preguntan por su pasado futbolístico. "Puede volverse bastante tedioso, así que no voy a estar gritando que jugué para el United", reconoció.

Su experiencia le ha llevado a reflexionar sobre la preparación de los jóvenes futbolistas. En declaraciones recogidas por diversos medios, Roche afirmó: "Creo que los jugadores jóvenes de hoy deberían entrenarse en algo, para que conozcan el mundo real. La mayoría de ellos probablemente no tiene un plan de respaldo si no logran ser profesionales".

Una lección aprendida en carne propia que resume perfectamente el lado menos glamuroso del fútbol profesional.