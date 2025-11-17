España - Turquía, clasificación para el Mundial: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

Es el último paso previo a estar en el Mundial. La selección española de fútbol se mide este martes a Turquía (20:45 horas) en el Estadio de La Cartuja en la última jornada de la fase de clasificación.

El equipo de Luis de la Fuente tiene el objetivo en la mano, y tan sólo un milagro le apartaría de estar en la próxima Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá el verano que viene.

España llega como líder del grupo a este último encuentro, con una ventaja de tres puntos sobre Turquía. Eso quiere decir que tanto una victoria como un empate sería suficiente para certificar su presencia en el próximo Mundial. Incluso una derrota abultada le podría valer.

El único resultado que dejaría fuera del Mundial a España parece una quimera. El conjunto que dirige Luis de la Fuente tendría que caer por una diferencia de siete goles o mayor para no ser primera de grupo. En ese caso, Turquía superaría a la Selección y dejaría al combinado nacional en la repesca. Parece, no obstante, casi imposible que eso suceda.

España llega con pleno de victorias a este encuentro, 19 goles a favor y ni uno solo recibido. Por su parte, Turquía cuenta con tres puntos menos y un balance de 15 goles anotados y 10 encajados, algo que decanta el golaveraje claramente a favor de los españoles.

La Cartuja espera ser el escenario perfecto para vivir la fiesta final de celebración para el Mundial 2026. España viene desplegando un gran juego y se ha ganado a pulso llegar como una de las grandes favoritas a la cita.

¿Cuándo es el partido de la clasificación para el Mundial entre España y Turquía?

El duelo entre la selección española y la turca se disputa este martes 18 de noviembre a partir de las 20:45 hora peninsular. En Argentina serán las 15:45 horas, mientras que en México serán las 12:45 horas.

¿Dónde se juega el partido de la clasificación para el Mundial entre España y Turquía?

Este choque entre España y Turquía que corresponde a la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial se disputa en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El estadio, donde ahora juega sus partidos como local el Real Betis, tiene una capacidad para unos 70.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la clasificación para el Mundial entre España y Turquía?

En España, el partido correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial entre España y Turquía se podrá ver a través de La1. Además, también se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.