Batalla millonaria entre Kylian Mbappé y el PSG: el jugador reclama 263 millones de euros y el club parisino 440

La disputa legal entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain se ha convertido en una auténtica guerra de millones. El litigio legal que mantienen ambas partes desde que el jugador dejara el PSG para firmar por el Real Madrid se recrudece con cada nuevo episodio.

Lo último es un nuevo baile de cifras escalofriante. Mientras que el Paris Saint-Germain le reclama a Kylian Mbappé la friolera de 440 millones de euros, el delantero pide a su exequipo un total de 263 millones de euros.

Este lunes se produjo una tensa vista en el Tribunal Laboral de París en la que ambas partes expusieron sus argumentos, si bien el futbolista no estuvo presente. El tribunal anunció su decisión definitiva para el próximo 16 de diciembre.

Mbappé, junto a Al Khelaifi. EFE

Lo que pide Mbappé

El internacional francés pide desde hace dos años que el PSG le pague los últimos meses de salario y una prima que le había sido prometida pero que, debido a su negativa a renovar más allá de 2024, el club decidió no ingresarle. Por este concepto, Mbappé reclama 55 millones de euros.

Tras haber pasado por las instancias de la Liga francesa, la de la Federación Francesa de Fútbol e incluso haber iniciado un procedimiento ante la UEFA, los abogados de Mbappé consideran ahora que la indemnización no ha de quedarse en los 55 millones y la aumentaron a los 263.

Una de las claves es que el ahora delantero del Real Madrid sostiene que tenía un contrato fijo, y no uno temporal. De esta forma, la indemnización a recibir por su salida del PSG sería más cuantiosa.

Además, los letrados del deportista defienden que el club también tiene que remendar el acoso moral denunciado. La defensa de Mbappé llegó a presentar una demanda por lo penal a mediados de este año, pero la retiró poco después como "gesto de buena voluntad".

Lo que pide el PSG

El Paris Saint-Germain, por su parte, no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran que ha sido una salida muy dolorosa de Kylian Mbappé.

La entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi pide una contraprestación de 180 millones de euros por no haber podido traspasar a Mbappé en el verano de 2023. Quería haber vendido a su jugador al Al-Hilal por 300 millones de euros.

También pide 180 millones más por daños e intereses producidos por la falta de buena fe negociadora del jugador, así como otros 60 millones por la falta de buena fe a la hora de cumplir el contrato, y 20 más por los daños a la imagen del PSG. Todo ello, por su forma de salir hacia el Real Madrid.

Los abogados del club estiman que Mbappé actuó con mala fe al saber de antemano que no iba a accionar en 2024 el año de contrato adicional, que lo hubiese vinculado a la entidad parisina hasta 2025.