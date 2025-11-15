Madrid On Ice: el Metropolitano se convertirá en una gran pista de hielo con atracciones y música en vivo

Madrid On Ice: el Metropolitano se convertirá en una gran pista de hielo Europa Press

Madrid On Ice vuelve al Estadio Riyadh Air Metropolitano con una propuesta más ambiciosa que la del año pasado y con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados que permitirá patinar a 1.500 personas por sesión. Entre el 22 de diciembre y el 11 de enero, el recinto del Atlético de Madrid se transformará en un parque temático navideño con ocio, gastronomía, música en directo y actividades para todas las edades. La primera edición atrajo a más de 100.000 visitantes.

Las novedades que trae la segunda edición de Madrid On Ice

El evento amplía su programación con talleres temáticos, encuentros con Papá Noel y Reyes Magos y un área infantil con espacios de PlayStation y Playmobil. Por la noche, el ambiente cambia con sesiones de DJ y conciertos que amenizarán los fines de semana.

Además, Madrid On Ice incorpora este año una fanzone exterior de 8.000 metros cuadrados, con acceso libre, donde los visitantes encontrarán un mercado navideño, atracciones, puestos de regalos y food trucks.

Entre los espectáculos destacados de cada fin de semana aparecen propuestas familiares como:

El payaso Tallarín

Mi amiga Buby

Las aventuras de Coco y Pepe (Cantajuego)

Masha y el Oso

Simon

Moonsters

Por la noche, el estadio se adapta para ofrecer actuaciones en directo hasta las 23:00, con artistas que se anunciarán en los próximos días.

Gastronomía para todos los gustos y dos áreas climatizadas

La oferta culinaria incluirá dos zonas interiores climatizadas y varios puestos tanto dentro como fuera del estadio. Los visitantes podrán elegir entre dulces navideños, churros con chocolate, propuestas de street food y alternativas de cocina internacional.

Entradas, precios y beneficios para los socios

Las entradas ya están disponibles en la página oficial de Madrid On Ice, con acceso gratuito para menores de 3 años y mayores de 65 (con entrada previa por aforo). Los socios del Atlético de Madrid disponen de un 25% de descuento.

El evento ofrece varios tipos de pases según la experiencia deseada: