Muere a los 72 años el entrenador español Xabier Azkargorta, el hombre que llevó a Bolivia al Mundial 1994

El fútbol llora la pérdida de Xabier Azkargorta. El entrenador español falleció a los 72 años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y dejó atrás un legado imborrable en los banquillos.

Como técnico se labró una gran carrera en varios equipos españoles durante la década de los 80, y también será recordado como el seleccionador que llevó a Bolivia al Mundial de 1994.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor", escribió Oriente Petrolero, su último club.

Una retirada prematura

Azkargorta comenzó su andadura en el fútbol en la cantera de la Real Sociedad. Desde el equipo donostiarra fichó por el Athletic Club en edad juvenil, pero una grave lesión de rodilla se interpuso en su camino.

Azkargorta, natural de Azpeitia, tuvo que retirarse mucho antes de lo esperado por esta lesión en su rodilla, así que rápidamente cambió el césped por los banquillos.

En 1978 comenzó su andadura como entrenador, y rompió además el récord de precocidad en Primera División. Se estrenó como técnico del Lagun Onak, y poco a poco fue ascendiendo hasta la élite.

Su etapa en España

Xabier Azkargorta se convirtió en uno de los técnicos de referencia del fútbol español durante los años 80. Entrenó al Nástic de Tarragona en la temporada 1982/1983, y de ahí pasó al banquillo del RCD Espanyol para convertirse, con 29 años, en el entrenador más joven de Primera División.

También fue entrenador en el Real Valladolid, el Sevilla, o el Tenerife, aunque su experiencia en las islas, ya en el curso 1990/1991, fue el último como entrenador en España. Decidió abrir mercado y emigrar, cansado de ser un "bombero", tal y como él mismo definió.

Su éxito con Bolivia

En 1993 llegó su primera experiencia internacional. Se convirtió en seleccionador de Bolivia, y al frente del equipo sudamericano consiguió el que posiblemente sea el mayor éxito de toda su trayectoria en los banquillos.

Azkargorta consiguió clasificar por primera vez a Bolivia para un Mundial. La selección boliviana disputó la Copa del Mundo de 1994 de Estados Unidos. Bolivia ya había disputado dos Mundiales anteriormente, pero siempre lo había hecho con invitación, así que nadie antes había logrado la clasificación por méritos deportivos.

El vasco entrenó también a la selección de Chile antes de emprender otras aventuras más exóticas al frente del Yokohama Marinos. También entrenó a Chivas, y fue director de las academias del Real Madrid en América, además de director deportivo del BJ Guoan y del Valencia CF.

En 2012 regresó al banquillo de la selección boliviana, y cerró su trayectoria como entrenador al frente del Bolívar y del Oriente Petrolero, su último club en 2016.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".