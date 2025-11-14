Luis de la Fuente evita entrar a valorar el 'Caso Lamine': "La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros"

"Es algo habitual en estas concentraciones. Tenemos poco tiempo para trabajar, pero grandísimos futbolistas. Siempre tenemos un día muy competitivo que nos da tranquilidad para afrontar los encuentros. Cada partido es diferente. Quiero poner en valor la exigencia de este encuentro".

Lesiones de cara al Mundial

"Desgraciadamente se va a dar. Esperemos que los que ahora estén lesionados puedan estar en el Mundial. Siempre hay lesiones. Quedan muchos meses, pero el calendario es muy apretado y exigente. Rezaremos para que no haya lesiones, pero seguro que tendremos algún disgusto".

Lamine

"La mejor de las noticias es la cantidad de tiempo que le queda a Lamine con nosotros. En el presente tenemos grandísimos futbolistas y nuestra única ocupación es ganar mañana".

Comunicación con equipos

"La relación con todos los clubes es buena, todo es mejorable. Nosotros tenemos que mejorar para ser un equipo más potente y poder pelear por el Mundial".

Perder el contacto con la realidad

"Siempre es emocionante ver a un país ilusionado, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Aquí nadie regala nada y es muy difícil ganar. Como vimos anoche, es muy complicado. Queremos hacer camino partido a partido. Yo creo que de vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo. Es muy difícil lo que está haciendo este grupo".

Sentimiento en la Selección

"Yo creo que el sentimiento Selección lo hemos recuperado. Esto va unido a los resultados. Los jóvenes creo que están enganchados. Igual deberíamos de ser más autocríticos y e intentar mejorar eso. Entre todos deberíamos intentarlo porque es bueno para el país. Me gustaría que esto creciera".

Qué jugador se eternizará con la Selección

"Tengo tanto apego con este grupo que ojalá se eternizaran todos, por lo menos que quedaran en la mente de todos. Que fuera una Selección como las del 2010, que quedara en la mente. Muchos futbolistas pueden hacer historia".

Lateral derecho

"Carvajal se va a recuperar, Pedro Porro está muy bien, Marcos Llorente puede jugar... En la Sub-21 han grandes laterales, en Inglaterra, Portugal... Estoy muy tranquilo porque hay cantera en esa posición".

Dani Olmo

"Dani es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. No me genera ninguna duda, está hecho para la Selección. Sin estar bien en su club, aquí siempre rinde bien. En la Eurocopa llegó con problemas físicos y luego rindió muy bien. Dónde juegue jugará muy bien. Siempre suma".