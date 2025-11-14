Georgia - España, clasificación para el Mundial: horario y dónde ver el partido de fútbol

La selección española afronta este sábado un partido trascendental. Los de Luis de la Fuente viajan a Georgia para medirse al combinado georgiano en busca de sellar de forma matemática el billete al Mundial 2026.

España acude a la cita en un estado de forma inmejorable. Han ganado sus cuatro partidos de clasificación para la Copa del Mundo sin encajar ni un solo gol y desplegando un fútbol excelso. En la ida se impusieron 2-0 a los georgianos y parten de nuevo como favoritos para llevarse los tres puntos.

Luis de la Fuente no podrá contar con figuras de la talla de Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams, pero tiene opciones de sobra para paliar las bajas de sus estrellas. No rotará. No se puede permitir tener un susto que le complique la vida sobremanera.

Georgia, por su parte, no está teniendo una buena fase de clasificación. A pesar del buen papel en el Mundial, tan solo han ganado uno de sus cuatro compromisos.

En el último parón cayeron 2-0 frente a España y cerraron la ventana internacional sufriendo una goleada a domicilio contra Turquía, el próximo rival de la selección española.

¿Cuándo se juega el partido entre Georgia y España de la fase de clasificación para el Mundial 2026?

El encuentro entre los georgianos y el combinado dirigido por Luis de la Fuente se disputa este sábado 15 de noviembre a partir de las 18:00 hora peninsular. En México serán las 11:00 horas, mientras que en Argentina las 14:00.

¿Dónde se juega el partido entre Georgia y España de la fase de clasificación para el Mundial 2026?

El duelo que mide a ambas selecciones en la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial se juega en el Estadio Nacional Boris Paichadze. Un feudo con capacidad para 54.549 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido entre Georgia y España de la fase de clasificación para el Mundial 2026?

En España, el choque entre Georgia y la selección española se podrá ver a través de La1 de TVE. Además, EL ESPAÑOL hará un minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo.