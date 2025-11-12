El viaje del hijo de Ronaldinho en el fútbol inglés: "Quiero ser feliz jugando al fútbol, no escucho comparaciones"

Cargar con el peso de un apellido legendario no es tarea fácil en el fútbol. João Mendes de Assis Moreira, el hijo de Ronaldinho, vive en carne propia esa realidad mientras forja su camino en Inglaterra, lejos de los focos que alguna vez iluminaron la magia de su padre en los campos europeos.

Con apenas 20 años, el joven brasileño enfrenta el reto de demostrar que su talento va más allá de la genética y que puede brillar con luz propia.

La experiencia en Burnley, donde fichó en 2024 tras salir de la cantera del Barça, no resultó como esperaba. Tras disputar apenas cinco partidos con el equipo sub-21, registrando un gol y dos asistencias, fue liberado por el club en verano de 2025.

João Mendes, the son of Ronaldinho, has signed a one-year contract with Hull City's Under-21 team ✍️ pic.twitter.com/AaF2bEe7x6 — ESPN UK (@ESPNUK) September 12, 2025

Lejos de desanimarse, João encontró rápidamente una nueva oportunidad en el Hull City, también de la Championship, donde firmó un contrato de un año en septiembre de 2025.

"Estoy emocionado de estar aquí y jugar", manifestó el brasileño tras su presentación. El extremo, que puede actuar por ambas bandas y mide 178 centímetros, se define como un jugador "técnico y rápido", características que recuerdan el estilo de su padre, aunque él insiste en que su fútbol es diferente.

"Trabajo duro para ganarme un puesto. Mi objetivo principal es llegar al primer equipo... Los entrenadores me ayudan mucho", dijo en una entrevista con la BBC.

Comparaciones con su padre

Las comparaciones con Ronaldinho son inevitables, pero João ha aprendido a convivir con ellas sin que le afecten. "No siento presión. Siempre he tenido claro que yo soy yo y él es él... Es normal que se me vea como su hijo pero esto no afecta en la manera que juego. No me importa en absoluto", explicó

Curiosamente, ni Ronaldinho ni la madre de João querían que se dedicara profesionalmente al fútbol, precisamente por temor a estas comparaciones. "Mi padre y mi madre nunca quisieron que me dedicara a esto, porque ya sabían lo que iba a pasar. Pero cuando la pasión habla más fuerte, no se puede evitar", confesó.

El apoyo familiar nunca ha faltado. Ronaldinho publicó en Instagram una emotiva foto de su hijo con la camiseta del Hull City acompañada de palabras de aliento. João entiende que jugar en diferentes países le beneficia enormemente. "Creo que es bueno poder jugar en diferentes estilos de fútbol", señaló.