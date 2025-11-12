Oscar, exfutbolista del Chelsea, sufre un colapso durante un entrenamiento y es hospitalizado de urgencia

El centrocampista brasileño Oscar sufre una grave crisis de salud que pone en suspenso su futuro en el fútbol. A los 34 años, el exjugador del Chelsea fue hospitalizado de urgencia tras un episodio alarmante durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del São Paulo.

El incidente, ocurrido este martes 11 de noviembre en las instalaciones de Barra Funda, interrumpió los preparativos de la pretemporada y abrió nuevos interrogantes sobre la continuidad de uno de los talentos más destacados del fútbol brasileño en las últimas dos décadas.

Durante una prueba de esfuerzo en bicicleta estática, Oscar experimentó una grave alteración cardíaca que lo llevó a desvanecerse. Permaneció inconsciente varios minutos antes de recuperar la conciencia, momento en el cual fue inmediatamente trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Aunque el comunicado oficial del club señala que su estado es clínicamente estable, permanece bajo observación mientras se realizan pruebas cardíacas complementarias mediante cateterismo y resonancia magnética para establecer un diagnóstico definitivo.

Antecedentes preocupantes

El problema cardíaco que aqueja a Oscar no es reciente. Desde agosto, cuando sufrió una fractura en tres vértebras durante un partido contra el Corinthians, el mediocampista ha sido sometido a monitoreo continuo por parte del equipo médico del club.

Aquellos estudios revelaron irregularidades cardíacas, aunque en ese momento permitieron que continuara participando. Sin embargo, la situación actual parece ser más grave, lo que ha generado reflexiones sobre la responsabilidad médica en el seguimiento de estos casos.

Una carrera de luces y sombras

Oscar llegó al Chelsea en 2012 a los 20 años procedente del Internacional de Porto Alegre. Durante sus cinco temporadas en Stamford Bridge, se consolidó como un mediocampista creativo y versátil que disputó más de 200 partidos, anotó 38 goles y ganó dos títulos de la Premier League, la Europa League y la Copa de la Liga.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en 2011 cuando, con apenas 19 años, anotó un histórico triplete en la final del Mundial Sub20 contra Portugal, convirtiendo a Brasil en campeón y abriéndole las puertas de la selección absoluta. Participó en el Mundial de Brasil 2014 y disputó 48 partidos con la Canarinha.

En enero de 2017, Oscar sorprendió al mundo del fútbol al fichar por el Shanghai Port por 60 millones de euros, una cifra récord para una transferencia en Asia en ese momento.

Oscar celebrando un gol con el Shangai Sport Reuters

Durante sus ocho años en China, se convirtió en una leyenda del fútbol chino, disputando 248 partidos, anotando 77 goles y brindando 141 asistencias. Con el equipo portuario ganó tres títulos de la Superliga China, una Copa y una Supercopa, además de acumular una fortuna estimada en 175 millones de euros en salarios.

Oscar regresó a Brasil en enero para jugar nuevamente en el São Paulo, el club donde surgió como futbolista. Sin embargo, lesiones recurrentes en cadera y muslo limitaron su continuidad desde entonces. Ha disputado tan solo 21 partidos y anotó dos goles en esta etapa, permaneciendo fuera de la cancha desde el 19 de julio.

Ahora, mientras aguarda los resultados definitivos de los estudios, el mundo del fútbol brasileño observa con preocupación qué será del futbolista. Cercanos al jugador sugieren que la familia estaría considerando una rescisión amistosa del contrato que lo vincula al São Paulo hasta diciembre de 2027.

La incertidumbre sobre su salud ha transformado lo que prometía ser un retorno triunfal en un final que podría resultar inesperadamente abrupto.