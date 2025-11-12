Joan Laporta, presidente del Barça, sobre la foto de Messi en el Camp Nou: "No lo sabía. Fue un arrebato"

Joan Laporta, presidente del Barça, y la foto de Messi en el Camp Nou Europa Press

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, rompió su silencio este miércoles en el programa El Matí de Catalunya Ràdio para comentar la inesperada visita de Leo Messi al Spotify Camp Nou el pasado domingo.

La imagen del astro argentino en las obras del estadio barcelonista recorrió el mundo en cuestión de horas, generando todo tipo de especulaciones sobre las intenciones del ocho veces Balón de Oro y su relación con el club que lo vio crecer como futbolista.

La principal revelación del dirigente culé fue confirmar que la visita nocturna del '10' se produjo sin conocimiento previo de la directiva. "No lo sabía. Cuando me explicaron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo... Un acto de barcelonismo", explicó Laporta.

Según el presidente, Messi se encontraba cenando con amigos en la ciudad condal cuando decidió acercarse de forma improvisada al que fue su hogar deportivo durante más de dos décadas.

El club autorizó el acceso del capitán de la selección argentina una vez este se presentó en las instalaciones, permitiéndole recorrer las obras del nuevo Camp Nou y tomar las fotografías que posteriormente compartió en sus redes sociales.

Para Laporta, el gesto debe interpretarse como algo natural: "Es su casa", sentenció, dejando claro que el argentino tiene las puertas abiertas siempre que desee regresar.

Sin embargo, las declaraciones del presidente barcelonista también dejaron entrever la distancia que existe actualmente entre ambas partes. Laporta reconoció que no intercambió ningún mensaje con Messi tras la visita: "No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. Aquí le queremos, esta es su casa y él lo sabe".

Estas palabras reflejan una cordialidad formal que contrasta con la cercanía que ambos mantuvieron en el pasado, antes de la traumática salida del rosarino en el verano de 2021 por problemas económicos del club.

Cuestionado sobre si lamenta cómo se desarrollaron los acontecimientos hace cuatro años, el dirigente mantuvo su postura inalterable: "No me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar".

A pesar de esta firmeza, Laporta reconoció que un homenaje podría servir para mejorar la relación y consideró que sería "bueno" si esto ocurriera.

El presidente reiteró su compromiso de organizar un tributo a la altura del mejor jugador de la historia del Barcelona. "Es de justicia que el mejor jugador de la historia tenga el homenaje más bonito del mundo, creo que será maravilloso", afirmó.

El plan es esperar a que el estadio esté completamente renovado, con capacidad para 105.000 espectadores, para llevar a cabo este reconocimiento.

Por último, Laporta descartó alimentar especulaciones sobre un hipotético regreso deportivo de Messi al club: "Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios... Que yo haga ahora unas especulaciones que no son realistas, no corresponde".

De esta manera, el presidente cerró cualquier debate sobre la vuelta del argentino como jugador activo.