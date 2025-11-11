El truco de Marcos Llorente que sirve al 98% de los españoles: el verdadero aliado proteico de los deportistas de alto rendimiento

El pilar fundamental de todos los deportistas de élite, incluso por encima del entrenamiento y el descanso, es la alimentación. Y ahí, solo sirve seguir los consejos de los mejores expertos, incluso por criticados que parezcan.

Uno de los casos más llamativos en el deporte y en el fútbol mundial es el de Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid, criticado por muchas de sus conductas, ha dado un giro de 180 grados a su carrera deportiva redefiniendo su alimentación.

Y es que de lo que no hay duda es de que su dieta da resultados, al menos a juzgar por su rendimiento y por su resistencia al cansancio y las lesiones. Hoy por hoy, Marcos Llorente se ha convertido en un portento físico que basa buena parte de su nivel futbolístico en su capacidad para repetir esfuerzos una y otra vez, clave en los esquemas tácticos del 'Cholo' Simeone.

Detrás de esta alimentación seguida con estricta disciplina marcial se encuentran algunos trucos al alcance de todos. Y el más importante sin duda es la carne de vacuno, producto que se ha consolidado como uno de los pilares nutricionales más valorados por quienes buscan mejorar su rendimiento físico.

Su alto contenido en proteínas de calidad, hierro y vitaminas del grupo B la convierten en un alimento esencial tanto para la recuperación muscular como para el mantenimiento de la energía y la resistencia. No es casualidad que numerosos deportistas de élite la incluyan de forma habitual en su dieta.

Lidl marca la diferencia

Tan importante es saber qué comer, como saber dónde buscarlo. Y es que confiar en un mal proveedor de los productos que conforman nuestra dieta puede arruinar todo nuestro trabajo. Por ello, consciente de la tendencia y de la creciente preocupación de los consumidores por la procedencia y el tratamiento de los alimentos, hay una marca que ha decidido marcar la diferencia de manera absoluta.

Se trata de Lidl, que ha presentado su nueva gama de carne fresca de vacuno, incorporando información detallada sobre cada corte, su raza de origen y recomendaciones de cocinado. La compañía busca así facilitar la preparación y garantizar el máximo sabor y jugosidad en cada pieza.

"El secreto de una buena carne está en saber elegir y cocinar cada corte con conocimiento", afirma Javier Olmedo, Mejor Cortador de Carnes de España 2024, que se ha unido a la compañía en su objetivo de promover una cultura gastronómica más consciente y práctica.

Más allá de la cocina, la carne de vacuno también ha encontrado defensores entre los grandes nombres del deporte. Futbolistas como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski o Sergio Ramos han subrayado en diversas ocasiones la importancia de una alimentación equilibrada y rica en proteínas de origen animal para mantener su rendimiento.

Javier Olmedo, Mejor Cortador de Carnes de España 2024. Lidl

Cristiano ha reconocido que su dieta incluye "mucha proteína magra, especialmente carne de vacuno y pollo", mientras que Lewandowski asegura que "la carne de vacuno es clave para la recuperación muscular y el control del peso".

En España, el consumo de carne sigue siendo un hábito mayoritario. Según un estudio de Sigma Dos para el Foro Ganadero-Cárnico, el 98% de los españoles consume carne con diferente frecuencia, y más de la mitad (52,5%) lo hace entre dos y tres veces por semana.

En este contexto, la apuesta de Lidl es ser una de las marcas que ha decidido profundizar en el consumo responsable de carne de vacuno, ofreciendo información transparente y ayudando al consumidor a reconocer los distintos cortes y puntos de cocción. "Cocinar bien empieza por elegir bien", recuerda Olmedo. Y elegir bien, en este caso, puede ser también el primer paso hacia un mejor rendimiento físico y un estilo de vida saludable.