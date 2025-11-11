Osasuna refuerza su vínculo con Kosner más allá del 'Futuro Tajonar': acuerdo hasta 2028 con nuevos retos

Club Atlético Osasuna está de enhorabuena. Y es que el conjunto navarro ha tenido el placer de presentar su nuevo acuerdo con la empresa Kosner hasta el año 2028. Una vinculación que se inició en el año 2023 y que perdura hoy en día con buenas noticias para ambas partes.

Por un lado, por el acuerdo que permite seguir haciéndose grande a Osasuna en esta nueva etapa y en mitad de un momento clave, ya que el club 'rojillo' está llevando a cabo los trabajos de remodelación de 'Futuro Tajonar', su nueva ciudad deportiva, para la que estos ingresos son fundamentales.

Gracias a esta firma, el conjunto navarro y la marca de climatización sellan la ampliación de su vinculación que servirá para que los de Sabalza sigan creciendo no solo dentro del campo, sino también a nivel institucional. Así pues, la empresa de aerotermia navarra renueva seguirá ocupando la parte frontal de la camiseta del primer equipo rojillo.

Además, el acuerdo también incluye la ropa de entrenamiento, de manera que los jugadores y el cuerpo técnico lucirán la imagen de Kosner como patrocinador principal de 'Main Training'. Kosner es una marca de climatización que desarrolla productos y soluciones innovadoras y de la máxima calidad y eficiencia para el ámbito residencial, comercial e industrial.

Tras más de 20 años de trayectoria, se ha convertido en una marca de referencia para el instalador profesional gracias a contar con el catálogo más amplio del mercado en equipos de aire acondicionado, calefacción y aerotermia. Y en los últimos años ha pasado a ser uno de los ejes vertebradores del crecimiento y consolidación de Osasuna como uno de los clubes más solventes del fútbol español.

La llave del progreso

El anuncio del acuerdo se ha dado a conocer durante la visita que la primera plantilla, el cuerpo técnico y la Junta Directiva de Osasuna han realizado a las instalaciones de Saltoki, distribuidor exclusivo de los productos Kosner para España y Andorra, en Pamplona.

Durante el acto, conducido por el periodista deportivo Miguel Ángel Román y al que han asistido EL ESPAÑOL y cerca de un centenar de clientes de Kosner, el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza ha ensalzado una colaboración que comenzó en el año 2023 y que se alargará, al menos, hasta 2028, dando buena muestra de la estabilidad del club a todos los niveles.

"Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de Osasuna. Poder anunciar la continuidad de nuestro patrocinador principal y hacerlo aquí, en su casa, y rodeados de toda la gente de Kosner, es un motivo de satisfacción. Contar con el apoyo de una marca de primer nivel como Kosner hasta 2028 nos permite afrontar el futuro con estabilidad y optimismo".

A su vez, el presidente de Osasuna ha valorado de manera muy positiva que este acuerdo se vaya a extender más allá de la previsión que hay respecto a los trabajos de remodelación de la mítica ciudad deportiva de Tajonar, uno de los grandes proyectos de la 'planta noble' rojilla para la presente legislatura. Sabalza y todo su equipo ven este proyecto clave para el crecimiento de un club que vive por y para su prolífica cantera, la cual le permite competir de tú a tú contra los grandes del país.

Osasuna y Kosner cierra su acuerdo de renovación hasta 2028. Imagen cedida / Agencia Marco

Por su parte, Irene Martín, directora de Marketing y Comunicación de Saltoki, ha valorado muy positivamente la vinculación con el club rojillo. "Desde el inicio de esta colaboración, se ha puesto todo el empeño para que la marca se integrara de una forma natural en el universo osasunista, y no solo como patrocinadora, sino como parte activa de la comunidad rojilla. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y confiamos en seguir construyendo juntos nuevas oportunidades que beneficien tanto a Kosner como a Osasuna".

Está previsto que el proyecto de 'Futuro Tajonar' suponga una inversión aproximada de 18 millones de euros para Osasuna, por lo que acuerdos de este tipo son fundamentales para su viabilidad. Tajonar sumará a las instalaciones actuales, las cuales serán modernizadas, la construcción de un estadio, dos campos de hierba natural, otros dos de hierba artificial y un edificio de dos plantas en las que tendrá cabida el trabajo diario del primer equipo y la actividad de oficinas del club.

Tras recuperar estos terrenos en el año 2021, 'Futuro Tajonar' ocupará un total de 299.282 metros cuadrados, de los cuales 194.868 son propiedad de Osasuna. La joya de esta ampliación será ese pequeño estadio de hierba natural con dos graderíos y capacidad de 2.800 espectadores, pero ampliable a más del doble. El estadio servirá para que tanto Osasuna Femenino como Osasuna Promesas disputen allí sus partidos como local.