Luis de la Fuente, seleccionador, sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal: "Nunca había vivido una situación así"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, habló ante los micrófonos de RNE apenas minutos después de que la RFEF hiciera público su comunicado sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal. Sus palabras reflejaron la perplejidad de quien se ha visto envuelto en un episodio sin precedentes en su carrera en los banquillos.

El técnico riojano no ocultó su desconcierto ante lo sucedido con el extremo del FC Barcelona. Con una mezcla de resignación y estupor, reconoció que existen dinámicas que escapan completamente al control de la institución que representa.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación. Es lo que pasa, es lo que sucede. Hay que aceptarlo", declaró De la Fuente, admitiendo de facto la existencia de un problema estructural en la relación entre clubes y selección nacional.

La experiencia acumulada durante décadas en los banquillos no había preparado al seleccionador para una situación semejante. Cuando se le preguntó si había vivido algo comparable, fue contundente: "Nunca, nunca. No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal".

Lejos de recibir una comunicación previa o simultánea a la intervención, De la Fuente se enteró de los detalles cuando alguien le informó posteriormente de lo sucedido. La ausencia de cualquier tipo de aviso previo convirtió al responsable técnico de la selección en un mero espectador de decisiones que afectan directamente a la disponibilidad de sus futbolistas más relevantes.

🗣️"Uno se queda sorprendido. No había vivido una situación así"



🎙️Luis de la Fuente habla en @rne del tratamiento de pubalgia de Lamine Yamal que ha obligado a desconvocar al jugador del Barça



📻La entrevista con el seleccionador a las 21:10h en Radiogaceta de los Deportes pic.twitter.com/QMqXDFERgs — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 11, 2025

Lo que más pareció incomodar al técnico fue la naturaleza sensible de la información que se le ocultó. No se trataba de una cuestión menor o administrativa, sino de un asunto relacionado directamente con la integridad física de uno de sus jugadores más importantes.

"Claro, claro. Como a todos. No tienes noticia, no conoces ningún detalle y te lo cuentan. Insisto, además, con temas de salud. Uno se queda sorprendido", expresó De la Fuente.

El caso Lamine Yamal ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales en los canales de comunicación entre el FC Barcelona y la RFEF. Para De la Fuente, la falta de transparencia resulta especialmente preocupante cuando afecta a un jugador que arrastra molestias físicas desde hace meses.

El seleccionador se encuentra ahora en la tesitura de preparar encuentros cruciales para la clasificación al Mundial 2026 sin una de sus principales estrellas, víctima de una situación que escapa completamente a su jurisdicción.

Las declaraciones del entrenador español evidencian un conflicto más profundo entre las instituciones del fútbol, donde los intereses particulares de los clubes chocan frecuentemente con las necesidades de las selecciones nacionales, dejando a los técnicos en una posición de vulnerabilidad manifiesta.