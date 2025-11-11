Se coló o el Barça le autorizó, cómo actuó Limak y quién le acompañó: las teorías sobre la visita de Messi al Camp Nou

La noche del domingo, Barcelona vivió uno de esos episodios que mezclan nostalgia, misterio y romanticismo. Lionel Messi, el hombre que durante 21 años convirtió el Camp Nou en su segundo hogar, regresó al estadio de forma inesperada y sin previo aviso.

Lo que comenzó como una visita aparentemente espontánea desencadenó una cascada de teorías, versiones contradictorias y especulaciones sobre cómo accedió realmente al recinto en obras.

El astro argentino había aterrizado en la Ciudad Condal procedente de Miami a media tarde junto a Rodrigo de Paul, su compañero en el Inter Miami y la selección albiceleste.

Ambos tenían previsto incorporarse a la concentración de Argentina en Alicante para disputar un amistoso contra Angola, pero decidieron hacer escala en Barcelona. Tras instalarse en un hotel cercano al estadio y cenar en un restaurante emblemático de la ciudad, la noche tomó un giro inesperado cuando pasadas las once decidieron caminar hasta el Camp Nou.

Lo que ocurrió después depende de a quién se le pregunte. El FC Barcelona ofreció rápidamente una versión oficial: Messi se presentó en el exterior del estadio cerca de la medianoche, solicitó permiso al personal de seguridad y, tras una consulta telefónica con el club, se le autorizó el acceso sin inconvenientes.

La entidad culé publicó un comunicado explicando que el argentino "siempre será más que bienvenido" en su casa y que todo se desarrolló dentro de la normalidad institucional.

Sin embargo, fuentes del entorno de Messi cuentan una historia diferente. Según esta versión, no hubo contacto previo con nadie del Barcelona. Mientras cenaban cerca del estadio, vieron las luces del Camp Nou encendidas en la oscuridad de la noche. La imagen los atrajo como un imán. Al acercarse, encontraron una puerta abierta y un guardia de seguridad que, al reconocer al astro rosarino, simplemente les dejó pasar.

Esta discrepancia alimentó las teorías sobre si Messi realmente se 'coló' en el Camp Nou o si todo fue un ingreso autorizado que el club intentó presentar como organizado. La diferencia no es menor: implica saber si persiste el distanciamiento entre el jugador y la directiva de Joan Laporta tras la traumática salida de 2021.

El hecho de que el Barcelona se enterara de la visita a través de las redes sociales, igual que el resto del mundo, parece indicar que la relación institucional sigue siendo fría.

En esta historia, la constructora turca Limak emerge como protagonista inesperada. La empresa, adjudicataria de las obras de remodelación del estadio por 930 millones de euros, tiene desplegado personal de seguridad las 24 horas.

Según la versión oficial, fueron precisamente los guardias de Limak quienes facilitaron el contacto con el club para autorizar el ingreso. Pero según la otra narrativa, fue uno de estos vigilantes quien, deslumbrado por la presencia del futbolista más laureado de la historia, simplemente abrió las puertas sin consultar con nadie.

Messi entró acompañado

Messi no estuvo solo en esta aventura nocturna. Además de De Paul, que ejerció de fotógrafo improvisado captando las imágenes que posteriormente inundarían Instagram, le acompañaba Pepe Costa.

Este último, exencargado de la Oficina de Atención al Jugador del Barcelona y amigo íntimo del argentino, ha sido históricamente su nexo con la ciudad y el club. Su presencia añade una capa emocional a la visita: no fue un simple paseo turístico, sino un reencuentro cargado de significado.

La noche deparó además un momento viral. Una pareja estaba grabando un video romántico frente al Camp Nou cuando, en plena declaración de amor con ramo de flores violetas incluido, aparecieron en el encuadre Messi, De Paul y Pepe Costa caminando detrás de ellos.

@tycsports Estás grabando un video con tu pareja en las calles de Barcelona y de repente pasa por atrás LIONEL MESSI. Nada puede ser más romántico 😍 ♬ sonido original - TyC Sports

El novio no dudó en compartirlo en TikTok con un mensaje que resume la magia del instante: "Le pides salir a tu pareja y aparece Messi para hacerlo inolvidable".

Horas después, Messi publicó en Instagram un mensaje que conmovió al barcelonismo: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

Siempre bienvenido a tu casa, Leo 💙❤️ pic.twitter.com/H8WEAJVDqA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 10, 2025

El post alcanzó cuatro millones de "me gusta" en pocas horas. El Barcelona respondió con un escueto: "Siempre bienvenido a tu casa, Leo".

Las teorías continúan. Algunos ven un mensaje político de cara a las próximas elecciones presidenciales del club. Otros, simplemente a un hombre que volvió al lugar donde fue feliz.

Lo que nadie puede negar es que aquella noche del domingo, el Camp Nou recuperó brevemente a su rey, aunque todavía no esté claro si entró por la puerta grande o se coló por la de atrás.