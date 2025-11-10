Los 1000 partidos de Guardiola: del anonimato en el Barça B a transformar el fútbol moderno con 716 victorias y 40 títulos

El 2 de septiembre de 2007, en un estadio completamente vacío de Tercera División, Pep Guardiola dirigía su primer partido como entrenador profesional. Lo hacía en el Barça B, un equipo desmoralizado, abandonado y sin perspectivas futuras claras. Nadie imaginaba entonces que aquel sería el punto de partida de una transformación revolucionaria.

18 años después, en el Etihad Stadium ante uno de los rivales más icónicos de su carrera, Guardiola cumplió los 1.000 partidos como entrenador. Lo hizo a lo grande, con un triunfo 3-0 frente al Liverpool que le mete de lleno en la pelea por ganar la Premier.

Casi dos décadas en las que ha acumulado 716 victorias, 128 derrotas y 156 empates. Un 71,6% de triunfos que le convierten en el mejor de la historia moderna.

Un millar de encuentros repartidos en cuatro equipos diferentes en los que ha sido capaz de levantar 40 títulos: 18 con el Manchester City, 14 con el Barça, 7 con el Bayern de Múnich y 1 con el Barça B. Unos éxitos de récord.

El inicio de una leyenda

Cuando Guardiola solicitó dirigir el Barça B, Txiki Begiristain respondió casi burlonamente: "¿Te has vuelto completamente loco? ¡Es infinitamente más fácil ganar la Liga con el primer equipo!" Pero Guardiola sabía exactamente qué necesitaba ese equipo en ese momento de su carrera.

Ascendió de Tercera División a 2ªB. Entre sus jugadores estaban Sergio Busquets y Pedro Rodríguez, quienes pronto brillarían luminosamente en el Camp Nou después bajo su tutela.

La llegada de Guardiola al FC Barcelona en 2008 coincidió con una profunda crisis institucional completa del club. Necesitaba una dirección clara, estratégica e inmediata profesional. Se deshizo de Ronaldinho, una leyenda del barcelonismo, y comenzó a instaurar sus aspectos tácticos.

Pasillo a Guardiola en su despedida del Barça. EFE

El tiki-taka no era una moda pasajera ni un eslogan comercial para atraer espectadores al estadio mediático. Era la cristalización de una obsesión táctica revolucionaria, radical: Mantener siempre el poder del balón para ser invulnerable y dominador de cualquier situación, completamente.

En su primer año alcanzó la plenitud. No le hizo falta más tiempo. Ganó Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en lo que fue un sextete hasta entonces sin precedentes en la historia del fútbol.

Eres y serás siempre parte de nuestra historia. 💙❤️



¡Felicidades, Pep, por tus 1000 partidos como entrenador! 👏 pic.twitter.com/9eR3vQOR2q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2025

Siguió ganando títulos en las dos siguientes temporadas, pero decidió dar un paso al lado y dejar el club de su vida. Lo hizo con 14 títulos a sus espaldas y con un legado imposible de borrar.

Múnich y Mánchester

Tras un año sabático para recuperarse del agotamiento emocional extremo absoluto en Barcelona fruto de su guerra con Mourinho, Guardiola llegó al Bayern Múnich. La pregunta era obvia entonces: ¿podría exportarse el tiki-taka español a la Bundesliga alemana tan competitiva?

Su Bayern fue más flexibe. La pizarra de Guardiola evolucionó. Introdujo laterales que se desplazaban hacia el centro en faceta ofensiva e introdujo patrones de pase complejos orquestados al milímetro en un fútbol dado a la verticalidad.

Guardiola posa con el título de la Bundesliga. BAYERN DE MÚNICH

En su primer año ganó la Bundesliga con 90 puntos +51 de diferencia de goles. Ganó 7 títulos en su periplo con el gigante alemán, alcanzó tres semifinales de Champions consecutivas y dejó el club con 107 victorias en 165 partidos.

En el Manchester City, Guardiola completó la transformación más consistente y exitosa de su carrera profesional. Llegó en 2016 cuando el club necesitaba dar el paso al siguiente nivel. En 9 temporadas ha ganado 18 títulos y ha elevado al club citizen hasta acercarlos a los más grandes de la historia del fútbol inglés.

Ha dirigido 549 partidos con un 70,5% de victorias impresionantes en la Premier League. Estableció récord histórico de 100 puntos en temporada, 106 goles, diferencia de goles de +79. Sus números demuestran dominio absoluto sin precedentes en el fútbol profesional inglés moderno.

We’ve got Guardiola 🩵



Congratulations on reaching 1000 matches as a manager, @PepTeam 👏 pic.twitter.com/ZyjEgHqwjC — Manchester City (@ManCity) November 9, 2025

Su rivalidad con Jürgen Klopp y el Liverpool representó el choque de dos filosofías tácticas diferentes pero igualmente efectivas. Ambos buscaban excelencia mediante enfoques distintos: Guardiola mediante control posicional absoluto, Klopp mediante presión agresiva e intensidad.

Precisamente, el partido 1.000 de Guardiola fue precisamente contra el Liverpool, el rival que lo desafió constantemente durante años de duelo táctico intenso. Esta vez con Arne Slot en el banquillo. Lo celebró a lo grande. Su equipo maniató a los 'reds' y les dejó muy tocados en la pelea por el título.

Es la décima temporada del entrenador español en el City. El año pasado fue una pesadilla, pero este curso está dejando de nuevo las cosas en orden. Quien sabe cuantos partidos más dirigirá, pero el día que ponga punto final a su carrera se le recordará como uno de los más grandes de la historia.