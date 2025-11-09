El Real Madrid se atasca ante el Rayo en Vallecas en un partido gris y no despeja las dudas antes del parón de selecciones

El conjunto blanco ya acumula cuatro visitas sin ganar a domicilio al equipo de 'La Franja', aunque mantiene el liderato de La Liga.

La visita al estadio de Vallecas estaba marcada en rojo como una de las salidas más difíciles en el calendario del Real Madrid. Ya son cuatro temporadas sin ganar al Rayo a domicilio y en esta ocasión los de Xabi Alonso no pudieron romper el empate inicial [Narración y estadísticas del partido].

El conjunto blanco visitaba un estadio de Vallecas donde no había conseguido la victoria en las últimas tres temporadas, mientras que los de Íñigo Pérez recibían al líder de La Liga. El resultado de esta combinación fue un partido de mucho respeto por parte de ambos equipos.

Rayo Vallecano y Real Madrid brindaron un espectáculo con ocasiones para los dos equipos. De hecho, la victoria podía caer para cualquier lado. Sin embargo, las defensas se impusieron a los ataques y el planteamiento de Íñigo Pérez neutralizó la ofensiva blanca.

Lo de Mbappé y Pep Chavarría en el descuento del Rayo Vallecano 🆚 Real Madrid#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/iMWEpBnMh3 — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025

Los de Xabi Alonso llegaban avisados y no solo por los últimos resultados a domicilio ante el Rayo, sino por aquí ya había pinchado el Barça en la jornada 3 del campeonato. Es por ello que el Madrid empezó fuerte el encuentro generando varias ocasiones de peligro sobre la portería de Batalla.

El portero argentino terminó siendo protagonista en la primera parte y es que si los jugadores se marcharon con empate en el marcador fue, en cierto modo, gracias a él. El portero del Rayo se presentó con una buena estirada en el remate de Arda Güler a los tres minutos de empezar el partido.

Sin embargo, su sello lo dejó ante Vinicius. El brasileño estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo a la media vuelta dentro del área, en la zona del punto de penalti, pero se topó con la tremenda reacción del portero del Rayo, que estaba prácticamente vencido.

No dejó de intentarlo el Real Madrid en la primera media hora de juego. De hecho, Asencio acto seguido a la ocasión de Vinicius tuvo también el 0-1 en un gran remate de cabeza que se marchó desviado.

Cuando el brasileño entraba menos en juego, Bellingham le tomaba el relevo. No obstante, quienes estuvieron desaparecidos fueron Mbappé, Arda Güler y Brahim, a pesar de que el malagueño lo intentó durante los primeros compases.

El francés y el turco pasaron desapercibidos en el ataque de un Real Madrid que se topó con el gran plan de partido diseñado por Íñigo Pérez. Y es que el Rayo apenas sufrió en la primera parte y también llegó a la portería de un Courtois que, como de costumbre, volvió a mostrarse muy seguro bajo palos.

La intensidad de ambos equipos permitió ver un partido muy abierto con llegadas al área por parte de los dos conjuntos, pero el gol no llegaba, lo que provocó que el Real Madrid se fuera diluyendo, mientras el Rayo ganaba cada vez más terreno en el partido.

Tras el paso por los vestuarios, los de Xabi Alonso jugaron con fuego. El equipo de 'La Franja' mantuvo la intensidad de la primera parte, mientras que el conjunto blanco solo amenazó a Batalla por medio de Arda Güler y Mbappé, quienes tuvieron más presencia en el juego de ataque.

Emergieron los dos y desapareció Vinicius -además de Brahim, que no jugó un buen partido-. El brasileño no entró en contacto con el balón en la segunda parte y tampoco ayudó a Carreras en defensa, por lo que las jugadas de ataque del Rayo llegaron por la banda de Carreras.

Álvaro García tuvo la mejor ocasión para su equipo en un remate al centro de Ratiu que se le marchó alto cuando estaba en boca de gol. No le gustó nada a Xabi Alonso lo que veía y movió el banquillo dando entrado a Ceballos para meter savia nueva en el centro del campo, donde el Madrid estuvo desbordado.

El partido se abrió y se convirtió en un ida y vuelta donde cualquier equipo podía encontrar la recompensa del gol. Valverde obligó a Batalla a hacer un nuevo paradón al rematar un balón que le pegó conforme le vino, mientras que el Rayo aprovechó los espacios que dejó el Madrid atrás para inquietar a Courtois.

Sin embargo, a los de Íñigo Pérez les faltó claridad en los metros finales. Los cambios de ambos entrenadores en los últimos minutos frenaron el frenético ritmo de partido que habían impuesto los jugadores.

el Real Madrid, pese a contar con toda su artilleria -Güler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé- sobre el césped no consiguió hacer daño a los franjirrojos. Aún así los blancos lo intentaron hasta el final y los últimos compases fueron un asedio con más intención que acierto.

Con este resultado el Real Madrid se mantiene líder en solitario con 31 puntos y el Rayo, con 15, sigue en una cómoda zona de mitad de tabla.

Ficha técnica del partido:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López (Gumbau, m.83), Pathé Ciss; Isi (Fran Pérez, m.71), Pedro Díaz ('Pacha' Espino, m.27), Álvaro García (Alemao, m.83); y De Frutos (Oscar Valentín, m.71).

Real Madrid: Courtois; Valverde (Trent, m.83), Asencio, Huijsen (Militao, m.46), Carreras; Camavinga (Rodrygo, m.79), Bellingham, Arda Güler; Brahim (Ceballos, m.71), Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Ratiu (m.14), Álvaro (34) y De Frutos (45), del Rayo; y a Huijsen (36) y Brahim (43), del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 14.000 espectadores. Antes del pitido inicial, Álvaro García recibió una camiseta conmemorativa de manos del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, como máximo goleador en Primera del equipo vallecano.