Muere un aficionado de 73 años en el Ceuta - Almería tras sufrir un infarto en la grada

Tragedia en el estadio Alfonso Murube durante el partido entre la AD Ceuta y la UD Almería.

Un aficionado del conjunto ceutí de 73 años ha fallecido este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena grada sur del estadio, justo después del gol de Kuki Zalazar.

El aficionado fallecido era conocido entre la afición local. Se trataba de Manolo Carreto, comisario portuario jubilado, según le ha identificado el diario El Pueblo de Ceuta.

En el descanso, el equipo local anunció la suspensión del encuentro. Aún no se conoce cuándo se reanudará el partido, se espera una nueva comunicación en las próximas horas.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se ha podido evitar el desenlace fatal.

El suceso tuvo lugar en medio de un encuentro clave para el conjunto caballa. El partido fue interrumpido durante cerca de diez minutos al detectarse la situación de emergencia.

En cuestión de minutos, acudieron efectivos de la Policía Nacional, Cruz Roja y la Unidad Médica de Emergencias (UME) del 061. También un médico que se encontraba como espectador colaboró en las labores de reanimación, según narra la información del Faro de Ceuta.

Según testigos presenciales citados por el medio, el hombre se encontraba viendo el partido con total normalidad cuando sufrió el infarto.

Inmediatamente, los sanitarios iniciaron las maniobras de reanimación en la propia grada, con la colaboración de los profesionales desplazados al estadio.

Una vez estabilizado inicialmente, se procedía a su evacuación con la intención de trasladarlo al hospital universitario de Ceuta.

Sin embargo, el aficionado no pudo superar el paro cardíaco. El fallecimiento se produjo justo antes de ser introducido en la ambulancia de la UME del 061, que ya se encontraba preparada para el traslado.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el personal médico, no se logró salvar su vida. La noticia de la muerte del seguidor ha provocado una profunda consternación en el Alfonso Murube.

Noticia en actualización

