La alineación probable del Real Madrid contra el Rayo Vallecano en la jornada 12 de La Liga

El Real Madrid se presenta en Vallecas en la jornada 12 de La Liga con una estructura reconfigurada por las bajas que aquejan a la plantilla merengue.

La enfermería blanca vuelve a condicionar los planes de Xabi Alonso, quien debe hacer frente a la ausencia de un pilar como Tchouaméni, que cayó lesionado en el partido disputado en Anfield contra el Liverpool.

Sin embargo, el cuadro madrileño mantiene su liderato liguero y busca continuar con su racha de dominio para cerrar el primer tercio de la temporada con una victoria más.

Thibaut Courtois ocupará la portería después de defender con destacada efectividad hace apenas días en Anfield. El portero belga ha demostrado estar en uno de sus mejores momentos de forma y será pieza fundamental ante un Rayo que intenta competir en la mitad alta de la clasificación.

En la defensa, Trent Alexander-Arnold retorna a la alineación titular tras recuperarse de su lesión y volver a tener minutos en Champions, ocupando la zona derecha de la zaga.

Militao y Huijsen formarán dupla en el eje de la defensa, con el central español buscando reivindicar su consistencia en sus actuaciones y el defensor brasileño ganando protagonismo debido a las ausencias de Rüdiger y Alaba.

Por la izquierda, Carreras completa una línea atrás cada vez más afianzada, mientras que Ferland Mendy culmina su proceso de recuperación de una lesión que le apartó del equipo varios meses.

El centro del campo constituye el punto más afectado por las lesiones. Tchouameni ha sido baja confirmada para esta contienda al sufrir una lesión en el músculo semitendinoso que lo mantendrá fuera entre dos y tres semanas. Su ausencia representa un golpe significativo para la estructura del equipo, pues el francés ha sido prácticamente indispensable en el esquema de Alonso.

Eduardo Camavinga asume entonces la responsabilidad de actuar desde el pivote defensivo. Arda Güler aporta creatividad en la zona media mientras que Jude Bellingham completa la composición del mediocampo con sus características de llegada al área y generación de juego.

Fede Valverde ha superado las molestias que le aquejaban tras el encuentro frente a Liverpool y continúa siendo piedra angular en el esquema, y todo apunta a que abandonará el lateral tras varias semanas ocupando dicha posición.

Vinicius Jr. y Kylian Mbappé cierran el once probable formando el ataque merengue. Ambos delanteros han capitalizado la confianza depositada en ellos y continúan siendo los principales generadores de peligro en ataque.

Fede Valverde, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

Vinicius con su velocidad y capacidad de desborde, mientras que Mbappé aporta potencia, movilidad y, sobre todo, gol en la zona ofensiva.

A pesar de este escenario de bajas, el Real Madrid llega a Vallecas como favorito rotundo. Su desempeño liguero ha sido prácticamente perfecto con diez victorias en once encuentros, lo que lo mantiene en la cima de la clasificación.

El equipo ha demostrado capacidad para adaptarse a la adversidad, confiando en figuras como Mbappé y Bellingham y apostando por la progresión de futbolistas como Arda Güler. La mentalidad ganadora del proyecto de Xabi Alonso prevalece pese a las complicaciones, buscando que la jornada 12 constituya un nuevo escalón hacia el dominio de la temporada en Liga.

La alineación probable del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Pacha Espino; Trejo, P. Díaz, Gumbau; Isi Palazón, De Frutos y A. García

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Vinicius y Mbappé