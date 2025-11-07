Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Estará aquí el tiempo que creamos oportuno"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación una hora después de ofrecer la lista de convocados de la selección española de cara a los partidos frente a Georgia y Turquía de clasificación para el Mundial 2026.

El seleccionador nacional, ante la posibilidad de poder rotar contra Turquía, quiso ir paso a paso y centrarse en ganar a los georgianos para sellar el billete a la Copa del Mundo: "Es un compromiso muy difícil. Hay que superarlo y luego ya veremos".

De la Fuente habló también de la posición de '9' en la que aseguró no tener uno "clásico, pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características".

Vuelta de Lamine

"La respuesta es evidente. Creo que está en perfectas condiciones. Su entrenador dijo que estaba apto para jugar al fútbol, está recuperando su nivel y lo celebramos. Estará aquí lo que consideremos oportuno que esté. Nos jugamos muchísimo y queremos tener a los mejores jugadores con nosotros".

2025, año impecable

"Estoy orgulloso de estar dirigiendo a unos futbolistas excepcionales, a una selección que es maravillosa en el plano futbolístico y humano. Orgulloso de seguir creciendo, de seguir mejorando. Y muy esperanzado por los nuevos retos que tenemos. Vamos paso a paso y vamos pensando en que tenemos que conseguir la clasificación para el Mundial. Nos centramos en eso".

Bronca Carvajal y Lamine

"Con total naturalidad. Aquí hablamos de muchas cosas y tenemos una gran fortuna de dirigir a estos futbolistas. Es muy fácil convivir con ellos. Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol contra Croacia. Y con el día a día. Esa es la realidad. Aquí conformamos una gran familia y no tenemos ningún problema".

Situación de Italia

Afortunadamente, estamos en el lado opuesto a Italia. Las clasificaciones para los Mundiales de España son impresionantes. Vamos a disfrutarlo, los malos momentos llegarán cuando lleguen. Vamos a disfrutar los buenos. Estamos los primeros en el ranking FIFA, 29 partidos invictos... pongamos en valor eso".

Dos españoles en el The Best

"Voté ayer por la noche. No sé qué criterios se exigen para nominar a los futbolistas. A veces coincido y a veces no. Echo en falta a futbolistas de otras generaciones, como Iniesta, Xavi, Raúl... ahora hubiera nominado a cualquier otro futbolista. Yo siempre digo que los futbolistas españoles son los mejores. Seguramente, hubiera nominado a algún futbolista más. Os enteraréis de a quién he votado (risas)".

Importancia del duelo de Georgia

"Paso a paso. Primero, a superar el difícil compromiso contra Georgia. Hasta que no se tenga matemáticamente la clasificación... y luego, ya veremos. Contra Turquía sacaremos otro equipo muy competitivo, porque es nuestra responsabilidad. Más allá de resultados, esto es un prestigio internacional, queremos seguir siendo primeros en el ranking FIFA".

Fornals

"Estoy muy contento por Pablo. Es una generación que es de los "míos". Es de la generación del Europeo Sub-21 que ganamos. Es un jugador muy querido por todos y por mí especialmente. Se ha ganado estar aquí, está haciendo un gran trabajo en el Betis. Ayer hablamos con el Betis y sólo tiene un golpe, está en perfectas condiciones. Tiene muchas ganas de estar con nosotros".

Pablo Fornals, durante un partido con el Betis. EUROPA PRESS

Lamine, ¿momento delicado?

"Es un proceso natural, tiene 18 años. Cualquier jugador lo está. Tenemos que acompañarle y ayudarle en esa formación. Su club tendrá más oportunidades de enseñarle y de estar con él. Y con la selección, exactamente igual. ¿Fases difíciles? Sois vosotros (los periodistas) los que le vais a hacer hincar el diente".

Ausencia de Morata

"Toda excepción confirma la regla. Aquí hago la excepción de hablar de Álvaro. Sigue teniendo la misma importancia para nosotros, es un jugador de futuro. Es muy importante para nosotros y lo será. No sucede nada, Álvaro entiende la situación".

Rutinas de Marcos Llorente

"Me parece fantástico lo que hace Marcos, lo respeto total y absolutamente. Entiendo que son cosas que, para él, son normales. Pero más allá de todo esto, lo que pongo en valor es la salud".

"Todos tenemos que poner en valor cuál es nuestra salud. En mi experiencia, soy de los que aconsejo que nos cuidemos mucho. La salud es lo más importante que tiene esta vida. Y si él cree que sus comportamientos son el camino, le aplaudo y le apoyo. Yo trato de cuidarme por otro lado, pero la salud es lo más importante".

Rol de Fermín

"Queremos aprovechar las condiciones que tiene y el momento de dulce que está teniendo. Es un futbolista para vivir cerca del área, pero nosotros tenemos una realidad diferente a la de su club. Pero encaja en ambas propuestas e intentaremos sacarle sus mejores condiciones".

Lesiones de Olmo

"Hay que tener cuidado con todos los futbolistas, pero esto es un deporte de riesgo. Mientras esté disponible, es un futbolista muy importante. Para nosotros suma siempre. Veremos si juega más, menos o no juega. Pero sumará seguro".

Conversación con Flick

"No, no hemos vuelto a hablar. No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para todo, ya hablaremos. Pero quedó todo claro".

El '9', ¿la mayor duda para el Mundial?

"Estoy muy contento con los jugadores que juegan en esa demarcación. Si nos fijamos en ese '9' clásico, no sé si lo habrá en España. Pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características. Y estoy muy contento con lo que tenemos. Afortunadamente, este equipo no tiene una dependencia grandísima de un delantero centro".

"Aquí meten goles muchísimos jugadores. Eso nos da ventaja, al delantero le libera de muchas cosas. Para nuestra idea, esto es decisivo. Estos futbolistas nos lo dan y estoy tranquilísimo con ellos".