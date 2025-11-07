Lamine vuelve a la Selección para sellar el billete de España al Mundial: Pablo Fornals, la gran novedad de la lista

Luis de la Fuente ofreció este viernes la lista de la selección española para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 frente a Georgia y Turquía.

Una nueva ventana internacional en la que cálculos de España son muy sencillos. Si gana en Tiflis el sábado 15, estará clasificada; de no hacerlo, y si Turquía vence a Bulgaria (algo que parece lógico) no podrá permitirse perder ante los turcos en La Cartuja. El peor escenario llevaría a España a la repesca.

Para obtener el billete a la Copa del Mundo, De la Fuente ha optado por una convocatoria continuista como lo que viene haciendo en los últimos meses. Eso sí, con las ausencias llamativas de Rodri, quien ha estado con problemas físicos, y un Álvaro Morata que encadena su segunda lista fuera de los planes del riojano.

Vestimos la ilusión de rojo.



De rojo pasión, de rojo España.



Damos un paseo por las camisetas @adidas_ES de nuestros últimos mundiales hasta la que deseamos vestir, de nuevo, en 2026.



Sin duda, la gran novedad de la convocatoria es Pablo Fornals. El centrocampista del Betis ha recibido el premio a un inicio de temporada sobresaliente. El castellonense regresa a la Selección justo cuatro años después de hacerlo en la lista de noviembre de 2022 para el Mundial de Qatar.

A partir de ahí, la lista de De la Fuente no ha dejado demasiadas sorpresas. En la portería, la ausencia por lesión de Joan García sigue dejando enterrado el debate y seguirán acudiendo Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Pablo Fornals, durante un partido con el Betis. EUROPA PRESS

De hecho, el portero del Arsenal es junto a Zubimendi el único futbolista que ha estado presente en las 14 convocatorias de Luis de la Fuente desde que cogiera el cargo en diciembre de 2022.

En defensa, Carreras y Balde siguen sin encontrar hueco ante la gran confianza del seleccionador en Grimaldo y Cucurella para el lateral izquierdo. En el eje de la zaga se cae Le Normand fruto de su última lesión y regresa Laporte.

Pocos cambios hay en el centro del campo más allá de Fornals. No está Pedri por lesión y vuelven Fabián que no estuvo presente en el parón de octubre por unos problemas físicos.

Para el gol, Luis de la Fuente ha llamado a Lamine Yamal. El extremo del Barça viene de jugar estos últimos días con el Barça y no hay motivo aparente que le haga quedarse fuera. No está Nico, quien arrastra problemas de pubis, pero sí que están Fermín López y Borja Iglesias como figuras destacadas respecto a la última lista.

Convocatoria completa:

Porteros: Unai Simón, Álex Remiro y David Raya.

Defensas: Marc Cucurella, Pedro Porro, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Álex Grimaldo, Marcos Llorente y Aymeric Laporte.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu Aghehowa y Borja Iglesias.