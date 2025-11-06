Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y accionista del Real Oviedo: apoyó a la institución en su momento más complicado

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, y una imagen del Real Oviedo

El nuevo alcalde de Nueva York tiene un inesperado vínculo con España y con un club histórico del fútbol nacional.

Zohran Mamdani, que este martes hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmán y el más joven en un siglo al frente de la Gran Manzana, fue hace más de una década uno de los pequeños accionistas que ayudaron al Real Oviedo a sobrevivir cuando el club asturiano estaba al borde de la desaparición.

La revelación ha salido a la luz tras la difusión en redes sociales de un antiguo mensaje suyo publicado en 2012.

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

En aquel entonces, Mamdani tenía apenas 21 años y estudiaba en Estados Unidos. Respondió al periodista británico Sid Lowe con un tuit que hoy ha cobrado una inesperada relevancia.

Ese breve mensaje simboliza una historia de solidaridad que cruzó fronteras y unió a miles de personas de todo el mundo en torno a un club histórico del fútbol español.

SOS Real Oviedo

En noviembre de 2012, el Real Oviedo afrontaba su momento más crítico: una deuda insostenible lo empujaba hacia la liquidación.

Para sobrevivir, el consejo de administración lanzó una ampliación de capital con el objetivo de recaudar dos millones de euros.

La campaña, difundida con el lema #SOSRealOviedo, se viralizó gracias al impulso de mucha gente relevante, entre ellos Sid Lowe corresponsal en España del diario The Guardian.

Su llamamiento internacional ayudó a despertar una ola de apoyos que llegó hasta los rincones más inesperados del planeta.

Los jugadores del Oviedo celebran el ascenso a Primera. EFE

Cientos de aficionados anónimos, junto a figuras como Santi Cazorla, Michu, el Real Madrid o Fernando Alonso, compraron acciones para sostener al club.

Entre ellos estaba aquel joven estadounidense de origen ugandés llamado Zohran Mamdani. Su aportación fue de apenas 10,75 euros, el valor de una acción, pero simbolizó el espíritu global de aquella campaña.

"Posiblemente el primer accionista del Oviedo con sede en Maine", escribió con orgullo, sin imaginar que trece años después aquel tuit sería rescatado para contar una historia insólita: la del alcalde de Nueva York con corazón azul.

Carrera meteórica

Nacido en Kampala (Uganda) en 1991, hijo de la cineasta india Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, Zohran creció en Estados Unidos y se formó como organizador comunitario antes de entrar en política.

En 2020 fue elegido miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el distrito de Queens, y este 5 de noviembre de 2025 dio un salto histórico al derrotar al exgobernador Andrew Cuomo con el 50,4% de los votos.

Zohran Mamdani, en la escuela pública PS 20 The Clinton Hill, en Brooklyn. Kylie Cooper Reuters

A sus 34 años, Mamdani representa una nueva generación política progresista en Estados Unidos. Se define como socialista democrático y ha centrado su discurso en la vivienda asequible, la igualdad racial y la justicia climática.

Pero también, como se ha descubierto, comparte una pasión que le acerca a miles de oviedistas: el amor por el fútbol.

Además del Real Oviedo, es seguidor declarado del Arsenal inglés, aficionado al críquet y corredor habitual en la maratón de Nueva York.

Su vinculación con el deporte no se limita al ocio: ha criticado públicamente la "mercantilización del fútbol global" y ha cuestionado algunos aspectos de la organización del Mundial de 2026, que tendrá lugar en Nueva York (entre otras sedes).

Hoy, trece años después de aquel rescate, el gesto de un joven estadounidense resuena con fuerza.

Zohran Mamdani, convertido ahora en alcalde de la ciudad más emblemática del planeta, encarna sin proponérselo una de las historias más curiosas del fútbol español: la de un club centenario que un día salvó su vida gracias al compromiso de miles de desconocidos y, entre ellos, al futuro alcalde de Nueva York.

En Oviedo, muchos lo resumen con humor y orgullo: el oviedismo, de alguna forma, ya llegó hasta el Ayuntamiento de Nueva York.