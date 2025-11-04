'Sir David' Beckham recibe el título de caballero por el rey Carlos tras 14 años de espera

El exfutbolista británico David Beckham ha sido investido oficialmente como 'Sir David' en una ceremonia celebrada este martes en el Castillo de Windsor, presidida por el rey Carlos III. La investidura pone fin a un proceso que comenzó hace 14 años y que estuvo plagado de controversias relacionadas con supuestos emails filtrados y problemas fiscales.

El legendario jugador del Manchester United y del Real Madrid, de 50 años, acudió al acto acompañado por su esposa Victoria, quien diseñó especialmente el traje formal que lució su marido, marcando su primera incursión en sastrería masculina.

También estuvieron presentes sus padres, Ted y Sandra Beckham. Victoria, ahora oficialmente 'Lady Beckham' según las normas de protocolo británico, había expresado previamente en redes sociales: "Siempre has sido mi caballero de brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! Qué honor, no podría estar más orgullosa de ti".

El nombramiento fue anunciado en junio como parte de la Lista de Honores del Cumpleaños del rey Carlos, aunque la ceremonia de investidura no se celebró hasta cinco meses después. Beckham comparte este reconocimiento con otras personalidades del mundo del entretenimiento británico como el actor Gary Oldman y Roger Daltrey, vocalista de The Who.

La primera nominación del exfutbolista para recibir este título data de 2011, cuando fue propuesto tras su papel determinante en la candidatura que llevó a Londres a albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Sin embargo, su camino hacia el reconocimiento se vio interrumpido múltiples veces por diversos escándalos.

El golpe más duro llegó en 2017 con la publicación de emails presuntamente hackeados en los que Beckham habría criticado duramente al Comité de Honores británico, llamándolos "unos desagradecidos" y declarando que a menos que fuera un título de caballero, podían "irse a la mierda".

En esos mismos mensajes, supuestamente cuestionó que la cantante de ópera Katherine Jenkins recibiera una condecoración. Los representantes del deportista negaron categóricamente la autenticidad de estos emails, describiéndolos como material manipulado y sacado de contexto.

Paralelamente, su participación en el esquema fiscal de Ingenious Films entre 2007 y 2013 generó complicaciones adicionales. Este controvertido plan, que involucraba inversiones en producciones cinematográficas como Avatar, fue considerado por las autoridades fiscales como un sistema de evasión fiscal agresiva.

En 2016, un tribunal falló contra los inversores, obligando a Beckham y otros a pagar millonarias facturas por impuestos evadidos. Solo después de resolver completamente estos asuntos fiscales —al menos cuatro años antes de 2025— el exjugador quedó nuevamente elegible para el honor.

La carrera de 'Sir David'

A lo largo de su carrera deportiva, Beckham disputó 115 partidos con la selección inglesa, capitaneándola en 59 ocasiones.

Conquistó seis Premier League con el Manchester United y la Champions League de 1999. Es el único jugador inglés en marcar goles en tres Mundiales diferentes.

Más allá del fútbol, su trabajo humanitario con UNICEF desde 2005 ha sido clave en este reconocimiento. Desde 2024 es también embajador de The King's Foundation, la organización benéfica del rey Carlos, con quien ha desarrollado una estrecha relación basada en su pasión compartida por la apicultura.

Sir David Beckham, junto a su esposa Victoria y sus padres, Ted y Sandra, tras ser nombrado caballero británico Reuters

Al conocer el nombramiento, Beckham declaró: "Crecí en el este de Londres con padres y abuelos muy patriotas y orgullosos de ser británicos, y nunca imaginé que recibiría este honor. Haber jugado y capitaneado a mi país fue el mayor privilegio de mi carrera y literalmente un sueño de infancia hecho realidad".

El título de caballero representa el máximo reconocimiento del sistema de honores británico, complementando la Orden del Imperio Británico que ya recibió de manos de la reina Isabel II en 2003.