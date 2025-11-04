Muere el entrenador de fútbol Mladen Zizovic, de 44 años, por un infarto en pleno partido y sus jugadores se derrumban

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras la repentina muerte de Mladen Zizovic, técnico bosnio del FK Radnički 1923, quien falleció este domingo tras sufrir un paro cardíaco durante el encuentro que su equipo disputaba ante el Mladost Lučani en la Superliga Serbia.

El entrenador, de 44 años, se desplomó en el área técnica en el minuto veintidós del partido, desencadenando una tragedia que conmocionó a todo el estadio.

Los servicios médicos actuaron con rapidez tras el colapso del técnico, iniciando las maniobras de reanimación directamente sobre el césped. Ante la gravedad de la situación, decidieron trasladarlo de inmediato al hospital más cercano mientras el árbitro optaba por reanudar el encuentro.

Sin embargo, el estado del entrenador no dejó de agravarse durante el traslado, obligando a los sanitarios a continuar con los esfuerzos por salvar su vida en el interior de la ambulancia.

Apenas veinte minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, los médicos confirmaron la peor de las noticias. Cuando la información llegó al estadio, el colegiado suspendió definitivamente el partido en el minuto cuarenta.

La noticia provocó escenas desgarradoras: jugadores de ambos conjuntos y miembros de los cuerpos técnicos se derrumbaron sobre el terreno de juego, incapaces de contener las lágrimas ante la magnitud de la tragedia que acababan de conocer.

Zizovic apenas llevaba once días al frente del Radnički 1923, habiendo sido presentado oficialmente el pasado veintitrés de octubre. El partido fatal representaba únicamente su tercer encuentro dirigiendo al equipo serbio, añadiendo un componente especialmente dramático a su fallecimiento.

Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.

Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01 — kskrck (@Kskrck) November 3, 2025

El técnico dejaba tras de sí tres hijos y una sólida trayectoria deportiva que abarcaba tanto su etapa como futbolista como su carrera en los banquillos.

La carrera de Zizovic

Nacido el 27 de diciembre de 1980 en Rogatica, entonces parte de Yugoslavia, Zizovic desarrolló su carrera como jugador fundamentalmente en equipos bosnios. Destacó especialmente durante sus seis temporadas en el HŠK Zrinjski Mostar, club con el que conquistó una Liga y una Copa de Bosnia y Herzegovina.

También defendió los colores del Borac Banja Luka y el Radnik Bijeljina antes de retirarse en marzo de 2016. En el plano internacional, tuvo el honor de vestir la camiseta de la selección bosnia en dos ocasiones durante 2008.

Su transición a los banquillos comenzó en mayo de 2017 en el Radnik Bijeljina. A lo largo de su carrera como entrenador, dirigió más de cien partidos distribuidos entre equipos de Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Arabia Saudí y Serbia.

Sus últimos éxitos llegaron con el Borac Banja Luka, donde alcanzó una destacada media de dos puntos por partido tras dirigir cincuenta y siete encuentros en la temporada anterior.

IN MEMORIAM:

Младен Жижовић (1980 – 2025)



Фудбалски савез Србије са дубоком тугом и неверицом примио је вест о изненадној смрти тренера ФК Раднички 1923, Младена Жижовића, који је преминуо у 45. години живота током утакмице Mozzart Bet Супер лиге Србије између Младости и… pic.twitter.com/Rc2FzcFQUn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 3, 2025

La Asociación de Fútbol de Serbia expresó su dolor mediante un comunicado oficial: "La Asociación de Fútbol de Serbia ha recibido con profunda tristeza e incredulidad la noticia de la repentina muerte del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic [...] Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística".

El propio Radnički 1923 se despidió de su técnico con palabras emotivas: "Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron".