De la Fuente dice que "no hay pelea de colegio" entre Carvajal y Lamine Yamal: "Los responsables son sus clubes"

Luis de la Fuente y el incidente entre Carvajal y Lamine Yamal en El Clásico Reuters

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha querido poner punto final a la controversia generada tras el incidente entre Lamine Yamal y Dani Carvajal en El Clásico del pasado 26 de octubre.

En declaraciones el podcast 'Resonancia de Corazón' con José Ramón de la Morena, en una conversación que se emitirá completa el jueves, De la Fuente ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha rechazado cualquier fritura existente en el seno de la Selección.

El técnico riojano fue categórico al negar la gravedad de lo sucedido en el Bernabéu, donde la tensión entre el extremo barcelonista y el defensa madridista se hizo evidente al término del encuentro.

De la Fuente manifestó que "no ha habido nunca un incidente, ningún comportamiento extraño de nadie", cerrando así cualquier especulación sobre fracturas dentro de la plantilla.

Lo que resulta especialmente revelador es cómo el seleccionador caracteriza la dinámica colectiva. Para De la Fuente, la realidad del grupo está basada en principios que trascienden las rivalidades entre clubes.

"No hay pelea de colegio. De verdad, no hay pelea. El sentimiento es de familia, es de unión. Priorizar el bien común antes que el bien individual", expresó el entrenador, ofreciendo una visión que contrasta marcadamente con la imagen de tensión que proyectó el incidente en el Bernabéu.

El seleccionador también ha querido establecer límites sobre su responsabilidad en la gestión del conflicto. Según sus palabras, la influencia de los técnicos de la Selección tiene un alcance limitado una vez los jugadores regresan a sus clubes.

Lamine Yamal y Carvajal celebran con la Selección Europa Press

De la Fuente señaló que "quien tiene que hablar [con ellos] está en sus clubes. Los responsables son la gente de sus clubes", trasladando así parte de la responsabilidad educativa a Real Madrid y Barcelona. No obstante, dejó claro que ha mantenido conversaciones individuales con los implicados, tanto con Lamine como con Carvajal, aunque no detalló el contenido específico de esos diálogos.

Lo más significativo de las declaraciones de De la Fuente radica en su apelación a la memoria compartida. El seleccionador evoca un momento de particular relevancia: la Eurocopa 2024, cuando Carvajal marcó el tercer gol de España ante Croacia tras una asistencia de Lamine.

"Me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamine y el remate de Carvajal. El abrazo que se dieron. Las caras. Eso es lo que pasa en la Selección", rememoró el técnico, sugiriendo que aquella celebración conjunta representa la verdadera naturaleza del grupo nacional, más que cualquier altercado puntual.

Esta apelación al abrazo de la Eurocopa funciona como un contraste deliberado con el enfrentamiento del Clásico. De la Fuente aprovecha para reforzar su argumentación de que los conflictos clubísticos carecen de peso frente al compromiso colectivo que existe en la Selección.

Su conclusión es contundente: "Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general". Con estas palabras, el seleccionador busca que prevalezca la visión de una plantilla cohesionada y enfocada en los objetivos nacionales, independientemente de las tensiones que puedan surgir en la competición doméstica.