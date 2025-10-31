Xabi Alonso zanja el caso Vinicius "sin represalias": "Habló con todos desde el corazón"

Xabi Alonso, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. EFE

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de La Liga entre el Real Madrid y el Valencia.

Muchas preguntas giraron en torno a Vinicius, pero el técnico blanco se limitó a repetir una y otra vez que es un tema "zanjado desde el miércoles".

Contento con el rendimiento de los suyos y con el partido del Liverpool a la puerta de la esquina, aseguró que en La Liga "no se pueden recuperar puntos" por lo que el duelo del Valencia y el del Rayo son vitales en esta "maratón".

Situación del equipo

"Tras una primera semana muy positiva, llega otra exigente. Con dos partidos de Liga y la Champions. Queremos cerrar este bloque con energía positiva. Mañana empezamos contra el Valencia".

Perdón de Vinicius

"El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad, desde el corazón, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado".

Vinicius no le cita

"Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema. Estamos pensando en lo que viene".

Cuatro en el centro del campo

"Sabíamos que era una fortaleza que tenemos y que la podíamos utilizar, no solo para un planteamiento puntual. Otros días tocará otro, pero por el rival que teníamos, también, y por contextos cercanos nos demandará eso. Salió bien. No solo tácticamente, también anímicamente. Eso es la base para que lo táctico funcione. El Clásico nos dice cosas para el futuro".

¿Castigo a Vinicius?

"No, ninguna represalia. Todos estamos en el mismo barco".

¿Más goles a Mbappé?

"Los goles los marcó, los marca y los marcará. Su día a día es muy bueno. Lo está asumiendo con mucha madurez y eso es muy importante. Luego tenemos que acompañar al equipo para que haga los goles".

Bellingham y Mbappé celebran un gol durante el Clásico Reuters

Rotaciones pensando en Champions

"No pensando en el martes, sino en mañana. Pensando en el Valencia. En la Champions puedes perder puntos. Pero yo tengo en la cabeza Valencia-Rayo. El Valencia ganó en el Bernabéu el año pasado. El Rayo prepara bien a sus equipos. El partido, con alerta. Porque después de una gran victoria, a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda".

Tranquilidad para él tras el Clásico

"Antes del Clásico hablamos, que tenía más valor. Para la confianza del equipo era importante una victoria de ese tamaño. Pero toca olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido. Cuando bajemos un poco esa preparación, perderemos puntos. Y no queremos que eso suceda. Yo estoy bien".

Volver a ver el Clásico

"Claro. Muchas de las cosas que planteamos salieron bien. El equipo mostró mucha solidez. Y teníamos muchas ganas. Eso se veía en los chicos. Estaban anticipando la situación. Cuando somos fuertes, llevamos la iniciativa".

Gestión del vestuario

"Siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico, no tratar de impostar nada. Siempre pensar en lo mejor para el equipo. Siempre tener buena relación, dentro del respeto, pero sabiendo que no todos son iguales. Hay que tener inteligencia emocional".

Carga minutos de Mbappé

"Siempre me preocupa. El no estrujar demasiado a los jugadores. También hay que saber los esfuerzos, las exigencias. Hay momentos donde tienes que gestionar esos momentos. Con Kylian, hasta ahora ha sido así, pero ya veremos para el futuro".

Lateral derecho

"Carva jugó 20 minutos, lo hizo muy bien, compitió... y el lunes por la mañana fue una sorpresa, recibir esa llamada del doctor. Le echaremos de menos seguro. Y ya que parecía que contaremos con él... Creemos que siete o ocho semanas. Le esperamos".

Situación de Endrick

"Me gustaría que hubiera tenido minutos. Los contextos han sido ajustados, está entrenando bien, pero se tienen que dar esos contextos".