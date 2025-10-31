Javi Prendes, técnico del Puerto de Vega, se despacha tras caer con el Celta: "Si no voy a un puticlub no firmo un contrato"

Las primeras rondas de la Copa del Rey acostumbran a dar a conocer figuras que en el día a día pasan bajo el radar fruto de no estar en el foco mediático. Esta vez, quien acaparó portadas no fue un jugador, sino el entrenador del Puerto de Vega Javi Prendes.

Su equipo, inmerso en la sexta categoría del fútbol español, compitió con mucho honor ante un Celta de Vigo que no pudo solventar la papeleta hasta la segunda parte. Fue ahí, tras llegar con 0-0 al descanso, cuando Óscar Marcos y Damián Domínguez hicieron respirar a Giráldez.

Tras el encuentro, en la rueda de prensa, Javi Prendes dejó unas declaraciones muy reivindicativas. Tras felicitar a sus jugadores por el gran partido realizado ante los vigueses, en especial la primera mitad, y destacar el buen juego de su equipo llegó el 'bombazo'.

🤯"Si no voy a un puticlub no firmo contratos"



Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega, pasó de alabar a Giráldez y el partido de su equipo a criticar el sistema futbolístico en España



Ante una pregunta sobre la charla que mantuvo con Giráldez, el técnico comentó lo siguiente: "Viene del barro, de Primera Juvenil, viene del Porriño, viene del Celta B, entrenadores que me gustan y que realmente vienen de la nada y hacen", comenzó.

"Aquí mirar, y que os quede muy claro a todo el mundo, en este puto país entrena quién conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende y se tenía que ascender por méritos propios", añadió.

Javi Prendes se fue creciendo y continuó con sus sorprendentes palabras: "Pasa aquí en España. Esto en Alemania o Inglaterra no pasa. Méritos propios, es lo que hay que hacer y no me callo. Hiciste los deberes, subes, asciendes. No los hiciste, desciendes", apuntó.

"Estoy seguro que por mucho que haga yo o suba el Puerto Vega no me llama nadie. Así nos va. Proletariado, trabajadores, y el que consiga las cosas, que ascienda", dijo el entrenador del Puerto de Vega.

Tras ser nuevamente preguntado sobre la posible repercusión de sus manifestaciones Prendes fue más allá y sentenció: "Digo lo que siento y lo que veo. Estamos en un país democrático, cada uno se puede expresar. Es algo reivindicativo que se tiene que decir bien alto".

"Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad... Si voy a un puticlub a la una de la mañana y firmo un contrato, ahí sí te dan la oportunidad, el que conozca a cualquiera, entrena. Ojalá me escuche mucha gente. A ver si tenéis cojones a ponerlo para todo el mundo".