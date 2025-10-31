El escándalo de las apuestas en Turquía deja a 149 árbitros en riesgo de ser inhabilitados entre ocho meses y un año

El Consejo Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol (TFF) comunicó este viernes que 149 árbitros han sido suspendidos tras haber sido acusados de haber apostado en partidos, vulnerando así las normas de la competición.

Las sanciones tienen una duración de entre ocho y doce meses, según detalló la TFF, que precisó en su comunicado que continúan las investigaciones sobre otros tres árbitros también implicados.

Una investigación de la federación sobre 571 árbitros de las ligas profesionales turcas reveló el lunes 27 de octubre que 371 de ellos tienen cuentas de apuestas deportivas y 152 apuestan activamente.

Veintidós de los árbitros implicados (7 árbitros principales y 15 árbitros asistentes) arbitran en la Superliga de Turquía (Primera División), según la federación. Diez de los árbitros incluidos en la lista de la TFF realizaron más de 10 000 apuestas, y uno de ellos apostó en 18 227 ocasiones.

Cuarenta y dos árbitros apostaron cada uno en más de 1.000 partidos de fútbol, según detalló Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol.

Sin embargo, no precisó si algunos de ellos eran sospechosos de haber apostado en partidos que ellos mismos habían arbitrado. La fiscalía de Estambul también ha abierto una investigación.

"El arbitraje es una profesión de honor. Cualquiera que manche ese honor [...] no volverá a participar nunca más en el fútbol turco", aseguró el jueves Ibrahim Haciosmanoglu, cuyas declaraciones causaron un gran revuelo en el país.

Según la emisora Habertürk, la fiscalía también está investigando a varios clubes y jugadores, con cerca de 3.700 futbolistas bajo la lupa de las autoridades.

Kike Salas, durante un partido con el Sevilla Europa Press

En España, el 14 de enero la Policía Nacional detuvo a Kike Salas, jugador del Sevilla FC, por presuntamente provocar que le sacaran tarjetas amarillas para facilitar, así, que varias personas de su entorno ganaran dinero realizando apuestas. El futbolista, que fue investigado por un presunto delito de estafa, fue puesto luego en libertad.

Uno de los casos más sonados es el de Lucas Paquetá, jugador brasileño del West Ham, quien podría enfrentarse a una suspensión de hasta 10 años. Según las investigaciones, Paquetá habría participado en una trama para provocar tarjetas amarillas, lo que permitió a su entorno ganar hasta 118.000 euros.

En Italia, la trama conocida como 'caso Scommesse' también dejó una huella profunda en el fútbol. Sandro Tonali, actualmente en el Newcastle United, admitió haber realizado decenas de apuestas, algunas relacionadas con partidos de fútbol. Fue sancionado con 10 meses de inhabilitación y una multa de 20.000 euros.

En la Premier League, uno de los ejemplos más impactantes fue el de Joey Barton. El exjugador admitió haber apostado en 1.260 partidos y fue suspendido por 13 meses. Su caso subrayó la extendida cultura de las apuestas en el fútbol inglés, donde muchos jugadores han enfrentado sanciones similares.