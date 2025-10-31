El Barça confirma su regreso al Camp Nou con entrenamiento a puerta abierta

Cada vez quedan menos días para que el Barça vuelva a disputar un partido en el Camp Nou. De momento, el club azulgrana ha confirmado su reapertura con un entrenamiento a puerta abierta el próximo viernes 7 de noviembre.

En total, 23.000 aficionados culés podrán ver de cerca a sus ídolos en una sesión que arrancará a las 11:00 horas. Eso sí, podrán entrar en el recinto con una hora y media de antelación y se ubicarán en la zona de Tribuna y Gol Sur.

"Esta sesión servirá también como test técnico y operativo para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio", anunció el Barça en un comunicado.

🏟️ El primer equipo de fútbol masculino vuelve al Spotify Camp Nou con un entrenamiento a puertas abiertas



🔗 Todos los detalles: https://t.co/XYTm5KabfC pic.twitter.com/sK8UqeKQhe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2025

La venta de entradas se activará este viernes 31 de octubre, a las 11:00 h. Durante las primeras 48 horas, la venta será exclusiva para socios, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes. Una vez finalizado este período, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5 € para socios y socias, y de 10 € para el público general.

El siguiente paso

A mediados de octubre, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la licencia de ocupación 1A que permite habilitar una parte del estadio para alrededor de 25,000 espectadores.

En teoría, ese aval suponía luz verde para el regreso parcial del equipo. No obstante, el club optó por no utilizar aún la autorización, priorizando la seguridad y la experiencia del aficionado sobre la urgencia de volver.

El club centra ahora sus esfuerzos en obtener la licencia 1B, que permitiría ampliar el aforo hasta unos 45 000 asientos y abrir más zonas del estadio, incluyendo parte de la grada lateral y servicios básicos como restauración y accesos principales.

La fecha marcada en rojo es el sábado 22 de noviembre en el que reciben al Athletic Club justo después del próximo parón internacional. Si se certifica, el Barça regresará por fin a su estadio más de 900 días después.