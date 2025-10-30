El hijo de Cristiano Ronaldo estrena su primer coche a los 15 años: un Lamborghini valorado en 270.752 €

Una de las cosas que despierta más ilusión entre los adolescentes es cumplir la mayoría de edad y así poder sacarse el carnet de conducir para tener un coche. Sin embargo, Cristiano Ronaldo Jr. no ha necesitado tener los 18 años y ni mucho menos sacarse el permiso para tener su primer vehículo.

A través de su cuenta de X (@cristianojrx7), el futbolista ha posado con un Lamborghini Urus S de color blanco donde no ha pasado inadvertido el mensaje que acompaña a la publicación: "First car" (primer coche).

Un modelo valorado en 270.000€ o 345.000€. El precio puede variar por extras, personalización, impuestos y lugar de compra.​ La motorización y el alto nivel de lujo justifican este rango premium dentro de los SUV deportivos de alta gama.

Cristiano Ronaldo Jr. se estrenará con un coche que nada tiene que ver con el primero que se compró su padre cuando empezaba a despuntar en el Manchester United. El jugador de Al Nassr adquiró un Audi S3 Coupé en 2004 con 19 años, un coche que costaba alrededor de 50.000€ en el momento de su lanzamiento.

El modelo, al parecer, no es reciente, ya que en 2025 recibió una serie de actualizaciones estéticas que esta unidad no presenta. De hecho, es muy probable que se trate de uno de los vehículos que su padre había acumulado y que decidió regalarle para sorprender a su hijo.

El joven Cristiano Ronaldo Jr. deberá esperar hasta los 18 años para poder disfrutar plenamente del vehículo, edad a la que se permite conducir libremente en Arabia Saudí.

Sin embargo, podrá comenzar a manejarlo a los 17 gracias a una licencia temporal de aprendiz que contempla la legislación del país, aunque con ciertas restricciones y bajo la supervisión de un adulto.

La afición por los coches no es lo único que comparten Cristiano Ronaldo y Cristiano Jr., también el ejercicio. A través de sus redes sociales, el portugués a menudo publica imágenes sin camiseta con su hijo donde se le ve que tiene una figura mucho más desarrollada. Sin embargo, el joven nacido en Estados Unidos ya luce abdominales y tiene los bíceps y tríceps marcados.

Pero la similitud entre Cristiano Ronaldo y su hijo trasciende lo físico. Cristiano Jr. ha seguido los pasos de su padre en el mundo del deporte. Actualmente juega en las categorías inferiores del Al-Nassr, el mismo equipo del astro portugués. Anteriormente formó parte de las canteras del Manchester United y Juventus de Turín, donde también jugó el delantero.

Junior, como le conocen en su entorno, también juega con la Selección de Portugal -en la categoría sub 15-, con el dorsal 7 en su espalda, el mismo que ha llevado Cristiano Ronaldo.

Cristianinho -así le llaman en Portugal- hasta celebra los goles como lo viene haciendo su padre desde hace varios años atrás. El mítico Siuuuu ha llegado a la sub 15 de la Selección de Fútbol portuguesa gracias al primogénito del delantero.