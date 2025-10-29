La justicia da el golpe definitivo a la UEFA en el caso Superliga: el Real Madrid pedirá cuantiosos daños y perjuicios

La justicia española vuelve a dar la razón a la Superliga en su enfrentamiento contra las altas instancias del fútbol mundial.

La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia dictada este miércoles, ha confirmado íntegramente el fallo emitido en mayo de 2024.

Aquel auto del Juzgado de lo Mercantil nº 17 declaró ilegales las normas de autorización y sanción de competiciones establecidas por UEFA y FIFA.

Ahora, el tribunal considera que dichas reglas vulneran el Derecho de la Competencia de la Unión Europea, al impedir de forma injustificada el acceso al mercado de nuevos operadores, como European Super League Company, S.L., promotora de la conocida Superliga.

La Audiencia rechaza todos los argumentos presentados por UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus recursos de apelación.

Unify, la plataforma para retransmitir la competición de la Superliga

Entre otras cuestiones, estas entidades alegaban que los tribunales españoles no eran competentes, que el objeto del pleito había desaparecido y que sus normas se ajustaban a los principios del deporte europeo.

Sin embargo, el tribunal madrileño concluye que el sistema implantado por los organismos rectores del fútbol no responde a criterios objetivos ni transparentes, y que limita injustificadamente la competencia en el mercado de la organización de competiciones de clubes.

Daños y perjuicios

El Real Madrid ha explicado, en un comunicado hecho público este miércoles tras conocerse la sentencia, que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos".

Asimismo, el club ha asegurado que "a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso"

La entidad asegura que el intento de diálogo giraba en torno "a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA".

Sin controles ni transparencia

Además, la sentencia considera que la declaración conjunta de UEFA y FIFA, emitida en abril de 2021 para advertir a clubes y jugadores sobre posibles sanciones por participar en la Superliga, fue también una acción anticompetitiva, destinada a disuadir cualquier iniciativa ajena a su control.

En consecuencia, la Audiencia impone a las partes apelantes el pago de las costas del proceso, aunque aún cabe la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, en la final de la Europa League de 2024. Europa Press

Este fallo supone un nuevo respaldo judicial al proyecto de la Superliga, en una disputa legal que comenzó en abril de 2021, cuando doce clubes -incluidos Real Madrid, Barcelona y Juventus- anunciaron la creación de una nueva competición europea al margen de UEFA.

Aquel intento inicial fue golpeado desde el inicio con gran intensidad y fuerte presión institucional, mediática y social.

Sin embargo, sus impulsores recurrieron a la vía judicial, alegando que las normas de FIFA y UEFA constituían un obstáculo ilegal para competir en igualdad de condiciones.

Respaldo clave del TJUE

El caso fue elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre de 2023 emitió una sentencia histórica.

El tribunal determinó que UEFA y FIFA vulneraban los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, al actuar como reguladores y competidores al mismo tiempo, y sin mecanismos de control imparciales.

Desde entonces, la Superliga ha mantenido viva su ambición, defendiendo un modelo más abierto, competitivo y con criterios deportivos para acceder a sus competiciones.

El proyecto ha evolucionado bajo el impulso de A22 Sports, con nuevas propuestas que intentan responder a las exigencias legales y al rechazo inicial del fútbol tradicional.

La resolución de la Audiencia Provincial consolida así una interpretación jurídica que limita el monopolio histórico de UEFA y FIFA, y abre la puerta a una transformación profunda en la estructura del fútbol europeo.

Más allá de su impacto legal, la sentencia representa un paso clave en el reequilibrio de poderes entre los clubes, los reguladores y los organizadores de las grandes competiciones del continente.