El sueño compartido de los hermanos Mayoral se hace realidad en la Copa del Rey sin importar el resultado

Borja Mayoral (a la izquierda) y Cristian (a la derecha), lucen la camiseta del delantero del Getafe en el Coliseum.

El Coliseum será el escenario del partido que enfrente al Inter de Valdemoro frente al Getafe. A priori, esta eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey puede parecer una más, como cualquier otra.

Un 'Primera' que se enfrenta a un rival perteneciente al fútbol modesto que llega con las ganas de obrar un milagro. Sin embargo, este enfrentamiento tiene detrás una historia especial. Por primera vez en sus carreras deportivas, Cristian y Borja Mayoral se citan en un terreno de juego.

La emoción de unos padres y el orgullo de dos hermanos. El día de hoy, 28 de octubre, quedará guardado en la memoria de una familia que presenciará desde la grada cómo los dos delanteros se dejarán todo por liderar a sus respectivos equipos hacia la victoria.

Ambos hermanos, con diferentes camisetas, se cruzarán en un duelo en el que los hombres de José Bordalás no desean convertirse en noticia por caer eliminados frente a un club de categoría territorial.

La felicidad por bandera y ajeno a los nervios que pueden aparecer al enfrentarse ante un rival de esta categoría, Kity -así es como se le conoce a Cristian- cuenta las horas por jugar contra su hermano. A pesar de ser consciente de la dificultad que conlleva doblegar al equipo de su hermano pequeño, ese pique sano ha estado presente.

Durante el sorteo, el delantero del Inter de Valdemoro ya pidió un deseo que fue cumplido: "Nos gustaría que nos pudiera tocar el Getafe y poder enfrentarme a mi hermano", confesó antes de que Isi Palazón anunciara el rival del equipo que milita en Preferente.

"Al salir del sorteo le llamé y lo primero que me dijo fue '¿Yo me tengo que preparar? Prepárate tú me dijo, en alusión a lo que dije cuando salió el enfrentamiento'. Mis padres estaban ilusionados, lo comentamos todos por el grupo de la familia. Para ellos será muy especial", reconoce Kity en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

La madurez de los dos hermanos les ha llevado a vivir con mucha tranquilidad los días y las que están siendo ahora, los momentos previos al partido. Y es que a pesar de que esto es fútbol y todo puede pasar, el jugador del Inter de Valdemoro rebaja una posible 'tensión' con su hermano debido a "la diferencia que hay entre equipos".

Si bien Borja empezó su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid, Kity lo hizo en el Atlético de Madrid. Sin embargo, las lesiones le iban a llevar por un camino más rocoso por el que pasó su hermano pequeño.

A los 19 años Kity se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y cuando se recuperó, la lesión volvió a aparecer, aunque en esta ocasión fue en la otra rodilla, además del menisco.

La unión familiar

A pesar de tener carreras deportivas totalmente opuestas, el hermano mayor ha sido un referente para Borja y la unión que tiene hacia su hermano le hace estar orgulloso de quien en San Mamés consiguió convertirse en el máximo goleador en la historia del Getafe en Primera División igualando a Manu del Moral y Jaime Mata con 37 tantos.

"Le he intentado transmitir los errores para que no los repita, él los ha escuchado y eso le ha ayudado mucho. Para mí es motivo de orgullo como hermano [...] Siempre intento aconsejarle para que no cometa los mismos errores, pero él es muy maduro y desde joven ha tenido claras las cosas", reconoce Kity.

En el hogar, José Luis -el padre de Cristian y Borja- habla en nombre de la familia de lo "bonito" que será el partido y la suerte de que el destino haya querido que se cumpla el deseo de los dos hermanos, enfrentarse en un terreno de juego.

Con los dos iniciando sus carreras, los progenitores tuvieron que hacer malabares para poder ir a ver los partidos de sus hijos, en especial, María Isabel Moya, la madre. "Todo el mérito lo tiene ella porque tenía que ir de un lado para otro. Por razones de trabajo yo no podía llevarles a entrenar y a lo mejor algún partido en el que Cristian jugaba los sábados por la tarde yo iba. Sin embargo, ella es quien ha lidiado con ello y tiene todo el mérito", reconoce José Luis.

Ahora solo falta esperar a que llegue la hora del partido y que tanto Bordalás como Álvaro Plata permitan a los dos hermanos Mayoral enfrentarse sobre el césped del Coliseum.

"En verano le dije al entrenador: 'Si nos toca el Getafe, ese partido lo quiero jugar. No juego en ninguno de los de liga, pero si nos toca el Geta quiero jugarlo'", bromeaba el jugador del Inter de Valdemoro quien le ha pedido lo mismo a su hermano.

"Le he dicho que al menos juegue un rato. De titular es complicado porque vienen de jugar un partido exigente, pero espero que podamos coincidir en el campo", concluye.

El del Inter de Valdemoro - Getafe será el partido más importante en la historia del club que jugará como local en territorio azulón y el más especial a nivel familiar para la familia Mayoral.

Con el intercambio de camisetas entre los dos hermanos asegurado, el fútbol brindará una de las historias más emotivas cuando el balón eche a rodar y sobre el verde coincidan Kity y Borja. Todo bajo la atenta mirada de unos padres que mirarán orgullosos a sus hijos desde la grada.