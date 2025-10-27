Suecia - España, Nations League femenina: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

La selección española femenina se enfrenta este martes a Suecia en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo con el objetivo de sellar su pase a la final de la Nations League en un partido que debería ser un trámite y no complicarse.

El equipo de Sonia Bermúdez tiene encarrilada la eliminatoria después de su incontestable victoria en Málaga por 4-0 gracias a sendos dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina que deja a la selección a un paso de la final del título que ganó en 2024.

En el primer partido con la seleccionadora al frente, España pasó por encima de Suecia, la tercera mejor del mundo según el ranking mundial y una selección a la que hace no mucho costaba ganar.

España ya sabe lo que es ganar en el Gamla Ullevi. Hace dos años, la selección viajó a Gotemburgo para enfrentarse a la selección sueca en la Liga de Naciones en el primer partido de Montse Tomé como seleccionadora tras el caso Rubiales y la cumbre de Oliva.

En un partido frenético, Mariona dio la victoria a España con un gol de penalti en el último minuto (2-3).En esta ocasión, con una seleccionadora y situación diferente, España luchará por volver a estar en otra final.

¿Cuándo es el partido de la Nations League entre Suecia y España?

El duelo entre la selección sueca y el combinado nacional se disputa este martes 28 de octubre a partir de las 19:00 hora peninsular. En Argentina serán las 14:00 horas, mientras que en México serán las 11:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de la Nations League entre Suecia y España?

Este choque entre Suecia y España que corresponde a la vuellta de las semifinales de la Nations League se disputa en el estadio de Gamla Ullevi, en la segunda ciudad más poblada del país, en Gotemburgo. El estadio tiene una capacidad para unos 18.454 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Nations League entre Suecia y España?

En España, el partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Nations League femenina entre Suecia y España se podrá ver a través de Teledeporte. Además, también se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.