El fútbol español pierde a una de sus leyendas. José Manuel Ochotorena, mítico portero de la Selección y del Valencia CF, murió este domingo a la edad de 64 años, tal y como ha anunciado el club che en sus redes sociales.

Ochotorena defendió la portería del equipo valencianista entre 1988 y 1992, consiguiendo un subcampeonato de Liga y un trofeo Zamora. Su trayectoria abarcó más de cuatro décadas de dedicación al fútbol, consolidándose como una de las figuras más respetadas en la especialización de porteros.

Fue internacional español una vez, aunque su verdadero impacto en la Selección llegó tras retirarse. Entre 2004 y 2021, incluyendo la etapa más gloriosa del equipo nacional —conquistando dos Eurocopas y un Mundial—, fue su entrenador de porteros.

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español.



Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como…

Nacido el 16 de enero de 1961 en Hernani (Guipúzcoa), Ochotorena deja a su muerte un legado imborrable en el fútbol español tanto como portero como preparador de guardametas.

Como futbolista, Ochotorena se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde jugó en el Castilla desde 1979. Tras algunos años en el filial madridista, debutó con el primer equipo en 1982 y se consolidó en la plantilla entre 1984 y 1988.

Durante este período, aunque mayormente como suplente, acumuló títulos importantes: tres campeonatos de Liga consecutivos, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga. Sin embargo, la llegada de Francisco Buyo limitó sus oportunidades de juego.

Su verdadero esplendor como portero llegó al fichar por el Valencia en 1988. En su primera temporada en Mestalla vivió su mejor año como profesional: jugó los 38 partidos de Liga, encajó solamente 25 goles y ganó el Zamora como el guardameta menos goleado del campeonato español.

Su rendimiento excepcional continuó en la campaña siguiente, cuando el Valencia terminó subcampeón y él repitió como el portero con menor promedio de goles recibidos. Este nivel sobresaliente le valió la convocatoria para el Mundial de Italia 1990 con la selección española, donde actuó como suplente de Zubizarreta.

Tras perder la titularidad en el Valencia en 1992, pasó por varios equipos como Tenerife, Logroñés y Racing de Santander hasta retirarse en 1998. Durante su carrera como jugador disputó más de 200 partidos oficiales y representó a España en una ocasión.

Su segunda carrera como preparador de porteros resultó aún más brillante que la primera. Comenzó en 2001 cuando regresó al Valencia de la mano de Rafa Benítez. En 2004 siguió al técnico madrileño al Liverpool, donde vivió uno de sus momentos más memorables: la final de la Champions League 2005 en Estambul.

Sus instrucciones estratégicas a Jerzy Dudek antes de la tanda de penaltis contra el Milan fueron determinantes para la remontada histórica del equipo inglés.

Tras tres años en Inglaterra, volvió definitivamente al Valencia en 2007, donde permaneció hasta su fallecimiento. Durante más de dos décadas en Mestalla trabajó con más de 24 porteros y colaboró con 19 entrenadores diferentes, convirtiéndose en la figura de continuidad del club. Guardametas como Diego Alves, Neto, Guaita y Mamardashvili alcanzaron su máximo nivel bajo su tutela.

Paralelamente, entre 2004 y 2021 ejerció como preparador de porteros de la selección española, participando en la conquista de dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica.

Trabajó con los mejores guardametas españoles de la era moderna, desde Iker Casillas hasta David de Gea y Unai Simón, siendo reconocido por su capacidad técnica, preparación psicológica y discreción profesional.

Su legado continúa a través de su hijo Andoni, quien trabaja actualmente en el Valencia formando porteros, manteniendo viva la dinastía familiar que marcó la historia del fútbol español.