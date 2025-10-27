La mareante oferta para poner fin a la crisis de un histórico de la Premier: 470 millones y una batalla legal muy complicada

Los jugadores del Wolverhampton se lamentan durante el partido ante el Burnley. Reuters

Vítor Pereira ha pasado en unos meses de ser el héroe que salvó al Wolverhampton del descenso a la Championship (Segunda División inglesa) a ser objeto de cánticos por parte de su propia afición pidiendo su salida del club. El entrenador portugués se encaró contra sus propios seguidores y tuvo que ser sujetado incluso por sus jugadores.

El detonante de la situación que se vive en el Molineux Stadium son los resultados. Los Wolves son colistas de la Premier y los últimos tres partidos han tenido resultados aciagos: el Tottenham marcó el gol del empate en el 94', el Brighton en el 86' y el Burnley en el 95'. Los dos puntos conseguidos de 27 posibles han provocado una auténtica fractura en el club.

Este domingo, los jugadores y el cuerpo técnico se acercaron a la grada Sir Jack Hayward para agradecer el apoyo de sus aficionados, pero tuvieron que lidiar con las críticas y los reproches de sus aficionados. Sin embargo, la situación se complicó: el ambiente se tensó y el personal de seguridad tuvo que intervenir para apartar a los futbolistas del Wolverhampton.

Los jugadores del Wolverhampton se lamentan tras la derrota ante el Sunderland. Reuters

Informa The Athletic que "John Textor, que recientemente vendió una participación minoritaria en el Crystal Palace, ha hecho una oferta de 200 millones de dólares en efectivo y 350 millones de dólares en acciones en una versión renovada de su grupo de multipropiedad al dueño del Wolverhampton Wanderers, Fosun Group, el conglomerado chino que es dueño del wolves desde 2016".

Algo más de 470 millones de euros para hacerse con las riendas de una entidad en plena crisis deportiva e institucional. Pero como apunta también dicho medio, "las numerosas batallas legales de John Textor hacen que la oferta por los wolves sea parte de una historia más complicada".

La batalla legal

El empresario estadounidense salió por la puerta de atrás de Crystal Palace y Olympique Lyon. Mientras que los eagles se quedaron sin disputar la Europa League 2025-2026, siendo relegados a la tercera competición continental, el conjunto francés estuvo muy cerca de ser descendido administrativamente a Ligue 2.

John Textor tuvo que vender sendas participaciones en ambos clubes, las cuales compartía con la dirección del Botafogo, a finales del pasado verano.

John Textor, who recently sold a minority stake in Crystal Palace, has made an offer of $200million in cash and $350million in shares in a rebooted version of his multi-club group to Wolverhampton Wanderers' owner Fosun Group, the Chinese conglomerate that has owned Wolves since… pic.twitter.com/HKJTvSXbta — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 27, 2025

Pero su situación no es la mejor como para lanzarse a comprar un club. "La oferta de John Textor por los wolves se produjo la misma semana en que un tribunal de Brasil dictaminó que las medidas que tomó para proteger al Botafogo de la agitación de este verano en Lyon debían revocarse. Su principal prestamista, Ares Management, ha estado tratando de recuperar gran parte de los 425 millones de dólares que prestó a John Textor para comprar el Olympique de Lyon en 2022", detalla The Athletic.

"Mientras tanto, Textor está involucrado en otro desacuerdo con otro de los accionistas de Eagle Football Holdings (EFG), Iconic Sports Eagle Investment. En la semana siguiente a la oferta de Textor por los wolves, un tribunal de Florida falló en contra de su solicitud de que la disputa con Iconic se tramitara en territorio nacional", añade.

"El miércoles, John Textor compareció ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en una disputa separada con el Atlanta United y la Major League Soccer (MLS) por 6 millones de dólares en cuotas de transferencia por Thiago Almada. Y para completar el panorama, Textor también ha perdido recientemente dos casos en Bélgica, donde había acusado de fraude al antiguo propietario del RWDM Bruselas, Thierry Dailly, y sigue enfrentándose a una demanda del exentrenador del Botafogo, Bruno Lage", concluye The Athletic.

Aficionados del Wolverhampton en el Molineux Stadium. Reuters

John Textor parece desesperado por regresar al fútbol inglés, ya que también ha sido recientemente relacionado con las posibles compras de QPR, Charlton Athletic, Sheffield Wednesday, Watford o Derby County, todos equipos de la Segunda División inglesa.