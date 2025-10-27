El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios"

Dani Alves, durante la congregación religiosa en una iglesia de Girona Captura de pantalla

El exfutbolista brasileño Dani Alves ha experimentado una metamorfosis personal tan sorprendente como inesperada.

Tras salir absuelto de una acusación de agresión sexual que lo mantuvo más de un año en prisión, el exjugador del FC Barcelona ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica, hasta el punto de convertirse en predicador activo en congregaciones religiosas.

La transformación alcanzó su punto más visible este fin de semana, cuando Alves apareció frente a los feligreses de la Iglesia Elim Girona pronunciando un testimonio cargado de emotividad sobre su encuentro con Dios.

El testimonio de Dani Alves durante una congregación religiosa en Girona

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al exdefensor del Barça hablando con convicción ante una audiencia atenta, un escenario muy distinto de los estadios que lo vieron brillar durante dos décadas.

Durante su intervención, Alves compartió reflexiones sobre la cercanía divina y su propia experiencia de redención. "Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios", declaró el brasileño ante la congregación.

Sus palabras revelaron también el momento crucial de su conversión: "En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos".

El cambio espiritual

Este giro espiritual tiene sus raíces en el proceso judicial que marcó un antes y un después en la vida del futbolista. Acusado en diciembre de 2022 de agredir sexualmente a una joven en una discoteca barcelonesa, Alves permaneció catorce meses en prisión preventiva antes de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero de 2024.

Sin embargo, el desenlace cambió radicalmente el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló su condena por unanimidad al detectar inconsistencias significativas en las pruebas presentadas.

Las primeras señales públicas de su transformación religiosa surgieron a finales del año pasado, cuando Alves comenzó a inundar su perfil de Instagram con versículos bíblicos y reflexiones espirituales.

Desde entonces, el brasileño ha compartido pasajes de diversos libros de la Biblia, mensajes sobre el perdón, la renovación y el amor incondicional de Dios, convirtiéndose en lo que algunos han calificado como un "influencer cristiano".

Su biografía de Instagram ahora lo identifica como "Discípulo de Cristo Jesús", y sus publicaciones diarias incluyen videos tocando la guitarra mientras interpreta himnos cristianos en varios idiomas. El cambio iría más allá de lo mediático: Alves se ha transformado en una persona reflexiva que dedica largas horas a la lectura bíblica y la meditación espiritual.

Este renacer espiritual coincide además con una nueva etapa familiar. Junto a su esposa Joana Sanz, Alves se convirtió recientemente en padre mediante fecundación in vitro, un acontecimiento que él mismo interpreta como parte de su proceso de redención personal.

La aparición en la Iglesia Elim Girona representa el capítulo más reciente de una narrativa improbable: la del futbolista consagrado que, tras tocar fondo en los momentos más oscuros de su vida, encuentra en la fe evangélica no solo consuelo, sino una nueva vocación como mensajero religioso.