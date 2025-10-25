El conmovedor momento de Mestalla en el homenaje a las víctimas de la dana un año después de la catástrofe

Los jugadores del Valencia y del Villarreal, guardan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la DANA. EFE

El 29 de octubre es una fecha trágica que forma parte de la historia de España. Una dana golpeó con fuerza a la Comunidad Valenciana y arrasó sin compasión con todo aquello que se encontró. 229 personas perdieron la vida en una catástrofe nunca antes vista en nuestro país y Mestalla, escenario del partido que enfrenta al Valencia frente al Villarreal, ha rendido un emotivo homenaje a las víctimas.

El estadio se transformó en un sentido escenario para el recuerdo y el reconocimiento a quienes sufrieron las consecuencias de la catástrofe y a todos los que participaron en su recuperación.

Un sexteto de cuerda acompañó el acto con una interpretación en directo de algunos acordes del Himno de la Comunitat Valenciana, mientras la grada se unía cantando la letra. Este gesto también sirvió para reconocer el compromiso del Villarreal en la reconstrucción de las instalaciones deportivas más afectadas.

Durante el minuto de silencio, algunos aficionados interrumpieron el silencio total en los primeros segundos, aunque luego se respetó. El videomarcador mostró los nombres de las localidades más afectadas hasta que el silencio se rompió con una emotiva ovación conjunta.

Muchas lágrimas inundaron los rostros de los aficionados presentes en Mestalla al recordar el calvario que vivieron durante días, algo que, lamentablemente, no caerá en el olvido.

Antes de saltar al terreno de juego, José Luis Gayà, capitán del conjunto che, protagonizó una bonita imagen al hablar con unos niños que lucían la Senyera en la previa al homenaje que posteriormente se iba a vivir en Mestalla.

El Valencia salió al terreno de juego con la tercera equipación, la Senyera, que también lució el capitán del Villarreal, Gerard Moreno, en el brazalete.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego acompañados por 22 niños y niñas vestidos con la misma equipación, pertenecientes a las escuelas del proyecto Escoles VCF de Racing Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja, cuatro municipios en los que el Valencia CF y la Fundació Valencia CF han colaborado activamente en la recuperación de las instalaciones deportivas arrasadas por la dana.