Real Madrid - FC Barcelona, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol correspondiente a la jornada 10

Siempre es el foco de atención en buena parte del planeta. Cada vez que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se enfrentan, el fútbol se detiene para ver uno de los partidos más atractivos que se pueden contemplar, y esta vez su repercusión va a ser todavía más elevada si cabe.

El Clásico se juega este domingo (16:15 horas, Santiago Bernabéu) para dirimir cuál de los dos equipos está más fuerte actualmente. Un choque de trenes con el liderato de la clasificación en juego. Los de Xabi Alonso, en una temporada casi perfecta hasta la fecha, pueden ponerse a cinco de un conjunto azulgrana que quiere recuperar el primer puesto de la clasificación.

El partido tiene mucho de trascendente por la situación actual de ambos equipos en La Liga, pero también por el duelo de estrellas que se va a vivir sobre el terreno de juego. A tenor de las bajas en el Barça, las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, quien ya sabe lo que es marcar al Real Madrid en el Bernabéu. Mbappé, por su parte, tiene en el Barça a uno de sus rivales favoritos.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer Clásico a los mandos del Real Madrid del tolosarra, vencedor de todo salvo de los dueños señalados -goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga-, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

El primer Clásico de la temporada busca ganador y el equipo que se alce con la victoria dará un golpe encima de la mesa. Sobre el papel, hay tres puntos en juego como en cada partido, pero ambos clubes saben que hay mucho más en juego.

¿Cuándo se juega El Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de La Liga?

Este encuentro entre el conjunto blanco y los culés correspondiente a la décima jornada de La Liga se disputa este domingo 26 de octubre a las 16:15 horas. En México serán las 10:15 y en Argentina serán las 12:15 horas.

¿Dónde se juega El Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de La Liga?

El choque que corresponde a la décima jornada de La Liga entre el Real Madrid y el FC Barcelona se juega en el Santiago Bernabéu. Este remodelado estadio cuenta con una capacidad para unos 85.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver El Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de La Liga?

Este choque entre los dos grandes equipos del fútbol español se va a poder ver en directo a través del canal DAZN. Además, se podrá seguir a través de los operadores que cuenten con el paquete fútbol y que tengan el canal DAZN.

Por otra parte, El Clásico se podrá ver en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará minuto a minuto de este partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de la temporada 2025/2026.