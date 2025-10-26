Las 24 horas incendiarias de Lamine Yamal en la Kings League antes del Clásico: de "el Madrid roba" al apoyo de Piqué

Real Madrid

Barcelona

La antesala del Clásico entre Real Madrid y Barcelona siempre viene cargada de tensión, pero pocas veces una figura ha conseguido elevar la temperatura del ambiente como lo hizo Lamine Yamal durante su paso por la Kings League en las días previos al duelo de este domingo en el Santiago Bernabéu.

Entre risas, provocaciones y una frase que ha dado la vuelta a España, el joven de 18 años demostró que no tiene miedo a nadie, ni dentro ni fuera del campo. También que no es capaz de esquivar la polémica como sí lo hace con sus rivales sobre el verde.

Todo comenzó el jueves, cuando Lamine aceptó la invitación de Ibai Llanos y Gerard Piqué para participar en el programa Chup Chup Kings de la Kings League, emitido en directo por Twitch.

Lo que parecía un encuentro distendido para promocionar el partido entre La Capital CF —equipo del que Lamine Yamal es presidente junto a un streamer argentino, 'La Cobra'— y Porcinos FC de Ibai, se convirtió en una bomba mediática cuando el delantero del Barcelona soltó una frase que encendió todos los debates deportivos del país.​​

"¿Porcinos es como el Real Madrid?", le preguntaron con evidente intención provocadora. La respuesta de Lamine fue directa, sin filtros: "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...". Ibai, sorprendido, insistió: "¿El Madrid roba?". Yamal asintió con naturalidad. Y entonces, Gerard Piqué remató desde el plató: "Esto no es discutible".​

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron, los programas lo reprodujeron en bucle y el madridismo reaccionó con una mezcla de indignación y hartazgo. Para colmo, el '10' culé también presumió de un resultado del curso pasado: "La última vez que fui al Bernabéu... ¿cuánto fue? 0-4".

Según informó el diario MARCA, las palabras de Lamine generaron malestar en el vestuario del Real Madrid durante el entrenamiento del viernes en Valdebebas. Los jugadores interpretaron las declaraciones como una "falta de respeto" y una muestra de que el joven barcelonista "no maneja los códigos más básicos entre profesionales".​

Se da que en el vestuario madridista se encuentran jugadores como Dani Carvajal y Dean Huijsen, compañeros del delantero en la Selección. Circunstancia que llevó a la rueda de prensa de este sábado de Xabi Alonso la pregunta de si la actitud de Lamine podía afectar al entorno del combinado nacional, como ocurrió en su época durante la guerra fría Mourinho-Guardiola.

En las tertulias se han criticado las palabras del joven delantero. El exárbitro Iturralde González dijo en la radio: "El mensaje que manda es muy potente y muy peligroso. Un jugador, a tan solo unas horas del Clásico, no puede decir que se roba ni aunque lo piense".

Piqué le defiende

Pero en medio de la tormenta mediática, apareció una voz familiar para defenderle: Gerard Piqué, quien conoce mejor que nadie lo que significa jugar Clásicos y lidiar con las consecuencias de cada palabra.

El exdefensa culé, ahora presidente ejecutivo de la Kings League, salió al paso en declaraciones al programa Jijantes para contextualizar y proteger al joven talento.​

"La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid ha existido siempre. Ellos nos han dicho que hemos robado y nosotros se lo decimos a ellos", explicó Piqué con naturalidad.

Para él, las declaraciones de Lamine no eran más que parte del juego histórico de provocaciones entre ambos clubes, una tradición tan antigua como el propio Clásico.​

Pero Piqué fue más allá. Con la experiencia de quien disputó 47 Clásicos a lo largo de su carrera, el catalán defendió la esencia de Lamine y pidió comprensión hacia su personalidad: "Lamine es especial. No sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de él. No nos lo carguemos". En un tono casi paternal, añadió: "Aceptemos como es Lamine. Obviamente, va a adquirir experiencia. Nadie es el mismo con 18 que con 38".​

Ibai Llanos y Lamine Yamal, en la previa de su enfrentamiento en la Kings League

El mensaje de Piqué tenía un destinatario claro: el madridismo. "¿Que le critiquen de Madrid? Es entendible. Ya les gustaría tener a un Lamine", sentenció, en una declaración que no hizo más que avivar el fuego.

Pero también lanzó una reflexión sobre la madurez y los errores: "Cuando aprendes más es cuando fallas, cuando te equivocas, cuando pierdes. Lamine tiene la suerte de que desde que ha llegado al Barcelona va bien... En las derrotas aprendes más que en las victorias".​

La intervención de Piqué no solo fue una defensa pública, sino también un escudo mediático para proteger a Lamine de la presión que sus propias palabras habían generado.

El exjugador recordó además que "si pierdes contra el Real Madrid te atizan siempre", advirtiendo sutilmente al joven de las consecuencias que podrían venir si las cosas no salían bien el domingo.​

'El Nuevo Clásico' de la Kings

El viernes por la noche, apenas unas horas después de la polémica, Lamine Yamal bajó al césped del Cupra Arena para disputar el partido de Kings League entre La Capital y Porcinos.

El enfrentamiento, bautizado como 'El Nuevo Clásico', se convirtió en una extensión de la rivalidad. Durante el Chup Chup, ambos habían apostado: si Ibai perdía, tendría que ver el Clásico del domingo con la camiseta del Barcelona; si perdía Lamine, debería celebrar cualquier gol en el Bernabéu con su corona característica pero añadiendo una "I" con las manos en honor a Ibai.​​

Porcinos perdió 5-4 en un final dramático, con un gol anulado por fuera de juego que Ibai y sus jugadores celebraron durante 10 segundos antes de darse cuenta.

1⃣ Marca Porcinos e Ibai manda a Lamine Yamal a dormir.

2⃣ Pero se revisa y es fuera de juego.

3⃣ En la siguiente jugada, marca La Capital y gana el partido.

4⃣ Lamine Yamal responde mandado a Ibai a dormir.



Tras el pitido final, Lamine bajó al campo y realizó el gesto de 'dormir' popularizado por Dembélé, mirando directamente hacia el banquillo de Porcinos en lo que fue interpretado como una provocación más. ​"No pueden con nosotros, estaba claro. Él falló el penal, yo lo he metido... hemos tenido más tiempo, eso ha sido la clave. Estamos muy felices", declaró Lamine con una sonrisa triunfal tras el partido.

La celebración siguió en el vestuario, donde Lamine, a viva voz, invitó a todo su equipo a una noche de fiesta. A menos de 42 horas de El Clásico, él no se sumaría: "Yo hoy no puedo, por circunstancias, pero os lleva aquí el jefe", dijo señalando a una de las personas de su círculo más cercano.

Lamine Yamal celebrando con los jugadores de La Capital la victoria contra el equipo de Ibai Kosmos

Las 24 horas de Lamine Yamal en la Kings League dejaron un saldo impresionante: una polémica nacional, el respaldo de Gerard Piqué, un madridismo indignado, una victoria épica ante el equipo de Ibai y, sobre todo, la confirmación de que el joven delantero no teme a nada ni a nadie.

Con 18 años recién cumplidos y El Clásico a la vuelta de la esquina, Lamine había conseguido lo más difícil: convertirse en el centro absoluto de atención del fútbol español, dentro y fuera del terreno de juego