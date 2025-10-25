Balotelli reaparece con 35 años en un club de fútbol amateur y quiere volver a la Serie A en enero: "Merece un contrato"

Mario Balotelli ha encontrado un insólito método para mantener viva su carrera profesional. A sus 35 años y sin club desde hace cuatro meses, el polémico delantero italiano se ejercita con el FC Carpenedolo, un modesto equipo de la Eccellenza Lombardia, equivalente a la quinta categoría del fútbol transalpino.

La imagen del exgoleador de Inter, Manchester City y Milan entrenando junto a futbolistas amateurs bien resume la caída en picado de quien fue considerado uno de los mayores talentos de su generación.

La historia comenzó cuando el propio Balotelli contactó al club bresciano para solicitar integrarse a sus sesiones de trabajo. El Carpenedolo, que entrena en el campo del CUS de Brescia a pocos metros de la residencia del futbolista, aceptó inmediatamente.

Desde entonces, 'Super Mario' acumula cuatro entrenamientos con el equipo que dirige Abderrazak Jadid y que actualmente pelea por ascender a la Serie D.

Stefano Pedrini, presidente del club, reveló los detalles de esta peculiar asociación en declaraciones al Corriere di Brescia. "Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí, nos es útil también solo tratar de captar alguno de sus secretos sobre el campo. Mario me ha sorprendido en positivo", explicó el dirigente.

Habló visiblemente entusiasmado por contar con semejante refuerzo en los entrenamientos, aunque reconoció que verlo como jugador oficial sería "más que una esperanza, un sueño". Pedrini cree que Balotelli "puede decir mucho aún en tantos equipos de alto nivel".

El plan del delantero es claro y pragmático. Necesita entrenar colectivamente para recuperar su mejor forma física, algo imposible de lograr únicamente con sesiones individuales junto a su preparador personal. Balotelli lleva 44 semanas sin disputar un partido oficial, desde su última aparición con el Genoa el pasado enero.

Volver a la élite

Su objetivo es esperar hasta el mercado de fichajes invernal para recibir alguna oferta desde Italia, donde puede firmar como agente libre en cualquier momento. Si para febrero no llega ninguna propuesta convincente del Calcio, entonces evaluará opciones en el extranjero.

El presidente del Carpenedolo destacó especialmente la actitud del futbolista. "Él está muy motivado y, aunque entiendo que sea un momento difícil como agente libre, yo he encontrado un chico muy humilde", aseguró Pedrini.

La decisión de unirse a un equipo amateur que entrena por las tardes para facilitar la asistencia de jugadores con trabajos convencionales demuestra, según el dirigente, que Balotelli "trabaja con seriedad para perseguir el último sueño".

Mario Balotelli, en el banquillo del Genoa durante la pasada temporada Europa Press

La estadística es implacable con el exinternacional italiano. Su última experiencia en el Genoa fue desastrosa: solo seis partidos de liga, ningún gol ni asistencia y apenas 56 minutos acumulados. Su contrato expiró en junio pasado cerrando un capítulo decepcionante en su intento de regresar al máximo nivel del fútbol italiano.

Ahora, mientras comparte vestuario con futbolistas semiprofesionales en una categoría regional, Balotelli intenta demostrar que aún conserva chispa suficiente para merecer otra oportunidad.

El tiempo dirá si esta humilde experiencia en Carpenedolo será el trampolín para un último regreso o el epílogo definitivo de una carrera marcada por el talento desperdiciado y las oportunidades mal aprovechadas.