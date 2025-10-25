La asociación Libertad VCF contraataca a Peter Lim: tasa en 134 millones la reforma de Mestalla y rechaza un traslado

Libertad VCF, grupo de acción sin ánimo de lucro que busca la libertad y democratización del club, ha arremetido contra Peter Lim. La asociación, crítica con la gestión del máximo accionista del Valencia CF, se opone al traslado del club al Nou Mestalla y ha presentado una propuesta alternativa para reformar y ampliar el actual estadio por un coste estimado de 134 millones de euros.

El colectivo defiende que el equipo permanezca en su histórico campo y advierte de que el traslado al nuevo recinto supondría "un grave riesgo económico" debido al incremento de la deuda, además de implicar una pérdida "patrimonial y social" tanto para el club como para la ciudad.

Frente al "endeudamiento inasumible" que, según la asociación, implican los acuerdos con Goldman Sachs para financiar el Nou Mestalla, Libertad VCF plantea su "propuesta de reforma de Mestalla como una alternativa real, viable y sostenible".

Con una inversión de "134 millones de euros", el plan permitiría mantener "su verticalidad e historia", además de incorporar "uso del terciario" con zonas de aparcamiento y restauración en una “ubicación envidiable”.

El proyecto prevé cerrar el tercer anillo del estadio, lo que elevaría la capacidad hasta los 65.000 espectadores, e instalar una cubierta que protegería todos los asientos.

Según el estudio presentado, la rehabilitación estructural costaría 36,4 millones de euros, la cubierta 28,1, la renovación de la fachada 18,7, la rehabilitación de los espacios interiores 17,5 y el nuevo equipamiento 12 millones.

La asociación también subraya que existen 6.000 metros cuadrados de espacios terciarios sin explotar que podrían generar ingresos adicionales para el club, un argumento que considera decisivo frente al proyecto del Nou Mestalla.