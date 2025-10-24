Las lágrimas de Jenni Hermoso en su regreso con la Selección un año después

La abultada victoria de la selección femenina ante Suecia en la ida de las semifinales de la Nations League dejó una potente imagen una vez finalizado el partido.

Jenni Hermoso fue la protagonista. La delantera regresaba a una convocatoria con la Selección un año después y pudo hacer su 'redebut' con el combinado nacional en este encuentro, así que no pudo evitar emocionarse al término del choque.

Las jugadoras españolas decidieron dar una vuelta de honor en La Rosaleda para agradecer el apoyo de los más de 20.000 aficionados que se dieron cita en el estadio del Málaga CF. Fue en este homenaje cuando a Jenni se le empezaron a saltar las lágrimas.

👏 Se cae La Rosaleda.



Así ha sido la ovación a Jenni Hermoso tras su regreso a los campos con la camiseta de la @SEFutbolFem tras un año sin estar convocada.



🇪🇸🇸🇪 https://t.co/xbgDUnUL4u#SeleccionRTVE #UWNL pic.twitter.com/saxIZw7Qcw — Teledeporte (@teledeporte) October 24, 2025

Algunas de sus compañeras fueron pasando por su lado para mostrarle su apoyo ante el momento tan especial que estaba viviendo, pero aún así las lágrimas siguieron brotando de sus ojos.

Jenni Hermoso vivió así un auténtico momento de liberación y el público estuvo en todo momento volcado con ella.

Una nueva oportunidad

Jenni Hermoso terminó con un enfrentamiento irreconciliable con Montse Tomé. Por eso, con la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo de la Selección a la delantera se le abre una segunda oportunidad que, quizás, pensaba ya no le volvería a llegar.

Hermoso fue junto a Mapi León la gran novedad de esta última convocatoria de España. La llamada de Bermúdez significaba volver a la dinámica de la Selección un año después, motivo suficiente como para recobrar la ilusión.

El último partido de la atacante con España databa de hace un año. Fue en un amistoso ante Canadá el 25 de octubre de 2024, un partido en el que fue suplente y jugó apenas el último cuarto de hora.

Regresó quien -para mí- nunca debió irse. Regresó Jenni Hermoso. pic.twitter.com/bxO9KafDvw — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) October 24, 2025

Sin embargo, no disputaba un encuentro oficial desde agosto de 2024. Fue en el partido por el bronce de los Juegos Olímpicos de París en el que la Selección perdió por 0-1.

En este último partido contra Suecia Jenni no fue titular, pero Bermúdez sí le dio la opción de volver a vestir la camiseta del combinado nacional. Con un público totalmente volcado, Hermoso entró en el minuto 88 para sentir emociones muy especiales.

Jenni Hermoso, en el partido ante Suecia. REUTERS

Apenas pudo hacer gran cosa en tan poco tiempo, pero lo que llevaba dentro explotó después del partido. Jenni, que ha vivido muchas cosas en la Selección y que fue quien sufrió el beso en la boca de Luis Rubiales en el Mundial, no pudo reprimir las lágrimas durante esa vuelta de honor que dio junto a sus compañeras.