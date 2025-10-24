"La grandeza lo exige todo": el espectacular vídeo del Madrid antes del Clásico en el que presume de plantilla y estadio

Jude Bellingham, en el anuncio de Adidas y el Real Madrid

A tres días del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que se disputará este domingo a las 16:15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, Adidas ha lanzado una de las piezas audiovisuales más impactantes de los últimos tiempos.

Bajo el lema "La grandeza lo exige todo", la marca alemana y el club blanco presentan un vídeo que combina épica, identidad y orgullo, en un homenaje a la historia y al espíritu inquebrantable del madridismo.

La narración del filme, con un tono solemne y cinematográfico, deja frases que ya resuenan entre los aficionados.

"La grandeza lo exige todo. No se esconde. Se eleva cada día, tan implacable como el sol".

Un discurso que conecta con la exigencia y la ambición que han definido al Real Madrid durante más de un siglo.

La voz en off evoca una grandeza que se construye con barro, sudor o sangre, pero nunca con vergüenza, y que "lleva la historia sobre sus hombros", simbolizando el peso de una camiseta que representa la excelencia.

El vídeo, ambientado en el hipogeo del Santiago Bernabéu, muestra el lado más moderno del coliseo blanco.

Esta infraestructura subterránea, que acoge la tecnología responsable de mantener el césped retráctil y otras instalaciones de vanguardia, sirve como escenario perfecto para fusionar tradición e innovación.

Franco Mastantuono posando en el hipogeo del Santiago Bernabéu para un anuncio de Adidas y el Real Madrid

Según la comunicación oficial de Adidas, la pieza "explora la relación entre herencia, innovación e identidad", reflejando una alianza atemporal entre la marca y el club.

Las tres equipaciones de la temporada 2025/26 se convierten en protagonistas visuales:

- La local se inspira en la evolución arquitectónica del estadio.

- La visitante captura la energía de las noches en Chamartín

- La tercera rinde tributo a los asientos azules, uno de los símbolos más reconocibles del Bernabéu.

El elenco del spot refuerza su dimensión global y multigeneracional: Jude Bellingham, Brahim Díaz, Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Naomie Feller, Signe Bruun, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold protagonizan imágenes que representan la diversidad y proyección del proyecto madridista.