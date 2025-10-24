Flick no estará en la rueda de prensa previa a El Clásico a la espera del TAD: será Marcus Sorg quien hable con los medios

Este fin de semana se disputa el primer Clásico de la temporada y todavía no se sabe si Hansi Flick estará sentado en el banquillo del Bernabéu. El Barça está a la espera del TAD para ver si le retiran la sanción tras ser expulsado en el último encuentro frente al Girona.

Tanto el Comité de Competición como el de Apelación estimaron que el recurso del Barça no era procedente, y ahora el club lo intenta ante una última instancia para tratar de liberar al técnico de la sanción.

En caso de no prosperar, será Marcus Sorg quien atienda a los medios este sábado, a las 12:00 horas, para responder a las dudas sobre el partido y aclarar los temas de actualidad en relación con el equipo.

Así es Marcus Sorg

Marcus Sorg, nacido el 24 de diciembre de 1965 en Tuttlingen (Alemania), es el segundo entrenador de Hansi Flick, con quien mantiene una relación profesional y personal de larga data. Su llegada al banquillo azulgrana en 2024 se produjo tras la contratación de Flick, de quien ha sido mano derecha tanto en la selección alemana como en etapas anteriores dentro del fútbol germano.​

Antes de su etapa en el Barça, Sorg acumuló una amplia experiencia en el fútbol alemán. Fue asistente de la selección absoluta en 102 partidos: 71 con Joachim Löw, 25 con Hansi Flick y 6 con Horst Hrubesch.

En ese período se ganó una reputación por su rigor táctico, capacidad analítica y compromiso con la formación. También fue seleccionador de la Sub-19 alemana, con la que logró el Campeonato de Europa Sub-19 de 2014, dirigiendo a jóvenes talentos como Joshua Kimmich o Julian Brandt.​

Marcus Sorg, junto a Flick. EFE

Su filosofía de trabajo se basa en el detalle y la meticulosidad. En su paso por distintos clubes —Friburgo, Stuttgart Kickers, Ditzingen, Heidenheimer y Ulm—, consolidó un estilo de dirección caracterizado por la disciplina, la preparación metódica y la cercanía con los jugadores.

A pesar de que en su breve etapa como primer entrenador del Friburgo en la Bundesliga no tuvo éxito, Sorg fue reconocido por su capacidad formativa y su habilidad para desarrollar talentos jóvenes. Incluso tuvo un papel importante como técnico del juvenil del Bayern de Múnich, donde su enfoque en la táctica y la enseñanza fue muy valorado por figuras como Leon Goretzka.​

Con Hansi Flick ha formado una doble técnica complementaria. Sorg aporta equilibrio al cuerpo técnico, combinando un espíritu analítico con un carácter sereno, cualidades que lo convierten en una figura de confianza tanto para Flick como para los jugadores del Barça.