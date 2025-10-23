Una futbolista del City confiesa cómo descubrió su sexualidad: "Me gustaban las chicas, pero no sabía que era algo normal"

Kerstin Casparij encontró en el fútbol el refugio para mostrarse tal y como ella es. La jugadora del Manchester City e internacional con Países Bajos fue víctima de los tabús sobre la homosexualidad y hasta que no se hizo profesional no supo que se trataba de algo natural.

En una entrevista concedida en BBC Sport, la defensora de los derechos LGTBQ+ habló abiertamente sobre su sexualidad. "Siempre supe que me gustaban las chicas, pero ni siquiera sabía que ser homosexual era una opción. Ser gay o querer serlo no era algo necesariamente normal", aseguró.

Casparij contó, al detalle, su historia desde que descubrió que le gustaban las mujeres durante su infancia: "Cuando teníamos que caminar en parejas en la escuela, siempre quería coger las manos de las niñas y siempre quería ser el príncipe en las obras de teatro".

La defensa del Manchester City no conoció a la comunidad LGBTQ+ hasta que llegó al primer equipo del Heerenveen. "Fue difícil, hasta que me uní al fútbol femenino. Entonces, era normal y la gente hablaba de ello abiertamente. Aprendí mucho sobre mí misma. Cuando era más joven no tenía eso, tenía muchas dudas y preguntas".

Ante la falta de referentes, Kerstin Casparij quiere ser "la mujer que ayude a otras mujeres" para mostrar el apoyo que ella no recibió cuando era joven. "Es bueno poder ayudar a otras personas a disipar sus dudas. Se trata de ayudarles a comprender por qué se sienten como se sienten", añadió.

Es por ello que que la neerlandesa se ha convertido en una figura destacada en la diversidad sexual. "Creo que las mujeres queer están pasando por un momento difícil en este momento y quiero ayudarlas a tener espacios seguros [...] Me parece muy importante difundir la palabra y apoyar a la gente porque en la sociedad moderna, si no es algo en tu contra, no dices nada".

La jugadora del Manchester City lleva cordones de arcoíris en sus botas de fútbol, ​​brazaletes de arcoíris, publica regularmente mensajes de apoyo LGBTQ+ en las redes sociales y en abril dedicó su gol contra el Everton a la comunidad transgénero.

Casparij cree que el fútbol femenino es "un espacio muy inclusivo" en general y disfruta interactuando con los aficionados en los partidos de la Women's Super League.

No obstante, además de la homosexualidad también ha salido en defensa de las desigualdades sociales como el racismo después de que Jess Naz recibiera insultos raciales en redes sociales.