España - Suecia, Nations League femenina: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

Jenni Hermoso, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo según la revista Time Getty Images

Este viernes 24 de octubre a las 20:00 horas la selección femenina española de fútbol recibe a Suecia en el estadio de La Rosaleda de Málaga. Se trata del partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Nations League, el primero de los dos capítulos porque la vuelta se jugará el 28 de octubre en Gotemburgo.

España llega a esta eliminatoria en un momento de transición. Actual campeona del mundo y vigente ganadora de la Nations League, busca revalidar su título continental tras quedarse con la miel en los labios en la pasada Eurocopa de Suiza, donde cayó en la final por penaltis ante Inglaterra.

Tras clasificarse como primera de su grupo superando a Inglaterra, Bélgica y Portugal, el equipo afronta ahora el desafío de las semifinales con muchas incógnitas.​

La baja más sensible es la de Patri Guijarro, la '6' indiscutible del equipo, que estará fuera hasta 2026 por una lesión en el pie. Su ausencia obliga a Bermúdez a realizar experimentos en el centro del campo, con Laia Aleixandri como posible solución.​

El partido será el debut oficial de Sonia Bermúdez como seleccionadora absoluta tras sustituir en agosto a Montse Tomé, cuyo contrato no fue renovado tras la derrota en la final de la Eurocopa. La madrileña, de 41 años, llega desde la sub23 con el mandato de mantener el nivel competitivo.​

Bermúdez no rehúye la presión: "Me gusta la presión, ya lo dije en mi presentación", afirmó en la previa. Su primera prueba no podía ser más exigente: unas semifinales contra una Suecia renovada bajo el mando de Tony Gustavsson, que sustituyó a Peter Gerhardsson tras la Eurocopa.​

La primera lista de Bermúdez generó un intenso debate. La seleccionadora recuperó a Jenni Hermoso y Mapi León, dos ausencias notorias que llevaban 15 meses y tres años sin ser convocadas respectivamente.​

El regreso de Hermoso, apartada desde los Juegos de París tras un conflicto personal irreconciliable con Tomé, ha dividido opiniones. Por su parte, Mapi León era la única rebelde firme de las 15 futbolistas que en 2022 renunciaron a jugar con España bajo el mando de Jorge Vilda.

¿Cuándo es el partido de la Nations League entre España y Suecia?

El duelo entre la selección española y la sueca se disputa este viernes 24 de octubre a partir de las 20:00 hora peninsular. En Argentina serán las 15:00 horas, mientras que en México serán las 12:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de la Nations League entre España y Suecia?

Este choque entre España y Suecia que corresponde a la ida de las semifinales de la Nations League se disputa en el estadio de La Rosaleda, en Málaga. El estadio, donde juega habitualmente sus partidos como local el Málaga CF, tiene una capacidad para unos 30.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Nations League entre España y Suecia?

En España, el partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Nations League femenina entre España y Suecia se podrá ver a través de Teledeporte. Además, también se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.