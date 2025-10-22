La AFE denuncia "presiones constantes" a los futbolistas por sus protestas contra el partido de La Liga en Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha destacado a través de un comunicado la unidad y la firmeza de los jugadores tras conocerse la cancelación de la disputa del partido de la jornada 17 de de Primera División que estaba previsto que se jugase en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona, el próximo 20 de diciembre.

El sindicato que preside David Aganzo entiende que la cancelación, anunciada el martes por la noche, "confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestionado por LaLiga que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas".

Comunicado de AFE "La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) considera que el anuncio oficial de LaLiga sobre la cancelación de la disputa de un partido del Campeonato Nacional de Primera División de España en Estados Unidos confirma las continuas contradicciones de la patronal sobre un proyecto propuesto, impulsado y gestonado por LaLiga que modificaba el modelo de la competición y, como consecuencia, afectaba de forma directa las condiciones laborales de los futbolistas. Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol. El sindicato quiere poner en valor la unidad de los jugadores durante los últimos meses y la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales ante las enérgicas y constantes presiones que han sufrido durante los últimos días ante el ejercicio de su libertad de expresión. LaLiga debe respetar y atender las reivindicaciones y requerimentos de los futbolistas como actores principales de nuestro deporte y como parte determinante en la toma de decisiones ante los retos de futuro que afectan, fundamentalmente, a sus condiciones laborales".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.