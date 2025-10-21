Real Madrid - Juventus, Champions League: horario y dónde ver el partido de fútbol

Antes del esperado Clásico, el Real Madrid afronta una cita europea de alto nivel. Este miércoles, el Santiago Bernabéu será escenario de un nuevo capítulo frente a la Juventus, un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión y romper su mala racha en competición europea.

Será una semana grande para el conjunto blanco, con un histórico duelo de Champions antes de recibir la visita del Barça. El encuentro ante la Juve marcará el vigésimo tercer enfrentamiento entre ambos clubes, uno de ellos reciente y fuera del marco europeo, en el pasado Mundial de Clubes.

El balance favorece claramente al Madrid, con el recuerdo imborrable de dos finales de Champions ganadas a los italianos, una rivalidad solo superada en número de partidos por la que mantiene con el Bayern Múnich (28 encuentros).

El último cruce entre ambos se resolvió con un cabezazo de Gonzalo García en los octavos del Mundial de Clubes, disputado el 1 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque ha pasado poco tiempo, mucho ha cambiado desde entonces: el nuevo proyecto de Xabi Alonso suma diez victorias en once partidos, sólido en resultados y en busca de un fútbol aún más convincente.

¿Cuándo es el partido de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus?

El encuentro de esta tercera jornada de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus se disputa este miércoles 22 de septiembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus?

Este encuentro que corresponde a la tercera jornada de Champions League entre los blancos y los italianos albergará a más de 80.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus?

En España, el partido correspondiente a la jornada 3 de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus se podrá ver a través de M+Liga de Campeones.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro que se jugará en el Santiago Bernabéu.