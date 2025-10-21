Martín Zubimendi, el hombre que puso orden en el "trust the process" del Arsenal de Arteta

Arsenal

Atlético

En el Emirates Stadium ya no quedan dudas. El proceso que Mikel Arteta lleva predicando desde diciembre de 2019 con su mantra "trust the process" ha encontrado finalmente su columna vertebral.

Desde que Martín Zubimendi pisó el césped londinense el pasado 6 de julio por 65 millones de euros, el Arsenal parece haber dado el salto cualitativo que tanto buscaba.

A pocas horas del duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid, este martes (21.00 horas), el donostiarra se ha convertido en la pieza que ordena, distribuye y blinda al equipo que lidera la Premier League con 19 puntos en ocho jornadas.​

El fichaje de Zubimendi no fue casual. Fue una persecución obsesiva que duró años. Arteta identificó al pivote de la Real Sociedad como la solución a un problema estructural que venía arrastrando desde su llegada: la falta de un '6' natural, disciplinado y posicional que permitiera liberar el potencial ofensivo de Declan Rice y Martin Odegaard.

Tras rechazar al Liverpool en el verano de 2024, Zubimendi finalmente cedió a la llamada de Arteta, quien jugó un papel clave en las conversaciones para convencer al jugador de dar el salto a la Premier.​

"Desde que ha venido, el impacto en el equipo es excepcional, y eso es muy difícil. He visto a muchos mediocentros llegar a la Premier, viniendo de ser top en otras Ligas, y han sufrido, han tardado uno o dos años en ser ellos. La velocidad y naturalidad con la que se está adaptando es sorprendente", reconocía Arteta este lunes en una entrevista con Marca.

Y no exagera. En apenas cuatro meses, Zubimendi se ha consolidado como titular indiscutible y ha roto todas las previsiones de adaptación.​

Un impacto inmediato

Los registros del español hablan por sí solos, pero hay que mirarlos con lupa para entender su verdadero valor. En ocho partidos de Premier League, Zubimendi ha anotado dos goles —una cifra que ya iguala su producción de toda la temporada 2024/25 con la Real Sociedad en 36 partidos de LaLiga—, completó 430 pases exitosos con una precisión del 90.2%, recuperó 26 balones y ejecutó 15 entradas.

Pero más allá de las estadísticas, lo que ha aportado el donostiarra es intangible: orden, equilibrio y esa simplicidad eficaz que caracteriza a los grandes pivotes.​

Su impacto fue inmediato desde el primer mes. En septiembre, tras marcar un espectacular golazo de volea desde la frontal contra el Nottingham Forest —votado mejor gol del mes de la Premier League—, Zubimendi cerró ese encuentro con otro tanto de cabeza, firmando su primer doblete como gunner en apenas 60 minutos.

En aquella exhibición completó 69 de 73 pases y registró 21 pases filtrados en el último tercio, además de tres tackles exitosos, tres despejes y tres recuperaciones.​

Pero su mejor partido quizás fue su primera aparición como suplente ante el West Ham, a comienzos de este mes de octubre, cuando una lesión tempranera de Odegaard obligó a Arteta a introducirle al minuto 30 con el marcador aún en 0-0.

Zubimendi, en un entrenamiento de este lunes con el Arsenal Reuters

"Dominó el partido desde el momento en que entró al campo. Todo lo bueno pasa por él, por eso es tan difícil dejarlo en el banquillo", destacó The Sun.

Zubimendi filtró el pase clave que derivó en el 1-0 y provocó con otro pase en profundidad el penalti del 2-0. La Premier lo analizó así: "Entró como suplente y abrió la puerta para los dos goles del Arsenal".​

La libertad táctica de Rice

El verdadero genio del fichaje de Zubimendi reside en cómo ha transformado el funcionamiento colectivo del Arsenal. Con el español anclado como pivote defensivo, Rice ha podido desplazarse a posiciones más adelantadas, donde su capacidad de llegada y presión alta se multiplican.

En lo que va de temporada, Rice acumula tres asistencias y una participación en goles de 0.34 por 90 minutos, con unas estadísticas de asistencias esperadas (xA) de 0.46 que lo sitúan en el percentil 93 de la Premier League.​

Este esquema ha permitido al Arsenal no solo mejorar su solidez defensiva —apenas tres goles encajados en ocho jornadas de liga—, sino también potenciar su capacidad ofensiva con un juego más vertical y directo.​

El donostiarra, formado en la filosofía posicional de Imanol Alguacil en la Real Sociedad, ha encajado como un guante en el sistema de Arteta.

Su precisión en el pase corto (94.4% en partidos con España, 84.4% en LaLiga con 1.479 pases acertados de 1.752 intentados), su capacidad para leer el juego y su disciplina posicional han dado al Arsenal lo que Ian Wright, exjugador del club, resumió perfectamente: "Para ganar la Champions necesitas a un jugador como Rodri. Zubimendi es ese tipo de jugador".​

El reencuentro con Merino

Una de las claves del éxito de Zubimendi ha sido su reencuentro con Mikel Merino, su excompañero en la Real Sociedad.

Aunque Arteta suele apostar por un mediocampo con Zubimendi como único pivote acompañado de Rice y Odegaard (o Eze en ausencia del noruego), el técnico ha probado en varias ocasiones la dupla de mediocentros vascos, especialmente ante rivales que plantean bloques bajos.​

La conexión entre ambos es evidente. Merino, que llegó al Arsenal en agosto de 2024 por 31.6 millones de libras, bromeó sobre la insistencia del club por traer también a Zubimendi: "No puedo hacer más para quitármelo de encima, me persigue", declaró con humor el navarro.

De hecho, el Arsenal negoció con la Real Sociedad una solución escalonada: Merino en 2024, Zubimendi en 2025, para no desmantelar el mediocampo txuri-urdin de golpe.​

El hombre que completa el 'trust the process'

Durante años, "trust the process" fue tanto un lema de esperanza como un arma arrojadiza contra Arteta en los momentos difíciles.

Tras dos octavos puestos iniciales y dos subcampeonatos consecutivos de Premier League ante el todopoderoso Manchester City de Guardiola, el proyecto del donostiarra parecía condenado a rozar la gloria sin alcanzarla nunca.​

Zubimendi celebra un gol con el Arsenal John Walton PA Wire / dpa

Pero Zubimendi representa el último eslabón de esa reconstrucción. Junto a las incorporaciones de Viktor Gyökeres (70 millones), Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga y el defensa Cristhian Mosquera, el Arsenal ha invertido 224 millones de euros en reforzarse este verano con un objetivo claro: disputarle el trono al Liverpool en la Premier y consolidarse en Europa.​

Y los resultados están siendo inmejorables. El equipo marcha líder de la Premier con seis victorias, un empate y solo una derrota ante el Liverpool, además de mantener el pleno de triunfos en Champions League tras vencer al Athletic (2-0) y al Olympiacos (2-0), sin encajar un solo gol en la competición.​

La Real Sociedad, mientras tanto, sigue echando de menos al donostiarra. Ni Beñat Gorrotxategi ni el recién recuperado Yangel Herrera están logrando suplir el vacío dejado por quien fue el alma del mediocampo realista durante cinco temporadas.​

Para Zubimendi, que rechazó al Liverpool en 2024 para liderar un año más a la Real tras la salida de Merino, el momento de partir había llegado.

"Desde pequeño soñaba con jugar en Anoeta, incluso he superado todas mis expectativas. Hoy se me hace difícil encontrar las palabras para despedirme, pero ha llegado el momento de afrontar el reto de vivir una experiencia lejos de casa", declaró en su emotivo vídeo de despedida.​

Ahora, en la antesala del choque contra el Atlético de Simeone, Zubimendi se prepara para seguir demostrando que el "trust the process" de Arteta no era fe ciega, sino visión estratégica.

El Arsenal ha encontrado a su Rodri, a su Busquets, a ese pivote que ordena el caos y transforma el talento individual en maquinaria colectiva. Y el hombre que lo hace posible lleva el dorsal 36 y se llama Martín Zubimendi.